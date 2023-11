Kranke Céline Dion erstmals wieder in der Öffentlichkeit – die Symptome des Stiff-Person-Syndroms

Von: Sophia Lother

Nachdem sich Céline Dion überraschend in der Öffentlichkeit gezeigt hatte, rückt auch ihre Krankheit wieder in den Fokus. Was ist das Stiff-Person-Syndrom?

Kassel – Sie ist ein Superstar – und doch wurde es still um Céline Dion. Gesundheitlich angeschlagen zog sich die Sängerin, die unter anderem für den Song „My heart will go an“ weltbekannt ist, immer weiter zurück. Nun zeigte sie sich überraschend in der Öffentlichkeit.

Zusammen mit ihren Kindern besuchte Dion das Eishockeyspiel der Vegas Golden Knights gegen die Canadiens de Montréal. Nach dem Spiel besuchte sie ihr Heimatteam in der Kabine, Dion stammt aus der Nähe von Montréal. Überglücklich teilte sie den Moment auf Instagram.

Die Sängerin Céline Dion musste ihre Deutschland-Tournee für 2023 schweren Herzens absagen. Grund dafür ist eine schwere Nervenkrankheit. © Graham Hughes/Imago

Fans schöpfen Hoffnung, wie sich in den Kommentarspalten unter ihrem Post zeigt. Doch wann und ob sie wieder auftreten wird ist unklar, denn Céline Dion leidet unter einer verheerenden Krankheit, die sich mit schmerzhaften Symptomen zeigt.

Céline Dion trotz Krankheit erstmals wieder in der Öffentlichkeit: Unter welchen Symptomen die Sängerin leidet

„Es ist sehr schwer für mich, über das zu reden, was ich durchmache. Ich bekam kürzlich die Diagnose des sehr seltenen Stiff-Person-Syndroms“, berichtete Dion Ende 2022 auf ihrem Instagram-Kanal. Sichtlich angefasst erklärt sie ihren Fans von der seltenen neurologischen Krankheit. Diese kann sich laut Deutscher Hirnstiftung mit folgenden Symptomen äußern:

Spannung in der meist rumpfnahen Muskulatur erhöht, mit Muskelverhärtungen und Steifigkeitsgefühl

Einschießende Muskelkrämpfe, die häufig durch bestimmte Reize (Berührung, Geräusche, Schreck) ausgelöst oder verstärkt werden.

Laut der Hirnstiftung ist die Erkrankung jedoch sehr vielgestaltig und die Symptome können im Verlauf variieren. So können folgende Anzeichen ebenfalls auftreten:

Empfindlichkeit gegen äußere Reize erhöht

Gesteigerte Schreckhaftigkeit

Zeitweise auftretende vegetative Störungen, beispielsweise ein beschleunigter Herzschlag oder Schwitzen

Psychische Auffälligkeiten besonders Angststörungen

Sängerin Céline Dion leidet unter dem Stiff-Person-Syndrom: Wer ist besonders gefährdet?

Zwar ist das Stiff-Person-Syndrom eine relativ seltene Krankheit, eine Neuerkrankung jährlich pro eine Million Einwohner berichtet die Hirnstiftung, dennoch gibt es Untersuchungen zu Risikofaktoren.

Wie das MSD Manual erklärt, sind Frauen deutlich häufiger betroffen, als Männer. Außerdem leiden auch Menschen mit Typ-I-Diabetes, bestimmten Autoimmunerkrankungen oder bestimmten Krebsarten eher unter dem Syndrom. Vor allem bei Brustkrebs, , Lungenkrebs, Nierenkrebs, Schilddrüsenkrebs und Darmkrebs konnte dies festgestellt werden.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

Laut der Deutschen Hirnstiftung sind spontane Heilungen des Stiff-Person-Syndroms sehr selten. Jedoch könne mit Therapien „häufig eine erhebliche und langanhaltende Besserung“ erreicht werden. (slo)