„Albtraumszenario“: Britischer Luftraum massiv eingeschränkt – Flugchaos droht

Von: Martina Lippl

„Technisches Problem“: Britische Flugsicherung schränkt „zur Sicherheit“ Luftverkehr in Großbritannien ein (Symbolfoto). © NATS

In Großbritannien ist der Luftverkehr beeinträchtigt. Es gibt offenbar ein „technisches Problem“ mit der Flugsicherung. Flugzeuge müssen abdrehen. Starts werden verschoben.

Update vom 28. August, 17.30 Uhr: Stundenlang beeinträchtigte ein „technisches Problem“ den britischen Flugverkehr am Montag. Die britische Flugsicherung musste zur Sicherheit Starts und Landungen in Großbritannien einschränken. Eine Panne im Flugplanungssystem wirkte sich am Montag (28. August) massiv auf den Flugbetrieb aus. Flugpläne konnten nur manuell eingegeben werden, hieß es vonseiten der britischen Flugsicherung National Air Traffic Services (NATS) am Montagnachmittag. Tausende Briten sitzen im Ausland fest.

Inzwischen sei das technische Problem behoben, teilt die NATS in einem Update mit. „Wir arbeiten nun eng mit den Fluggesellschaften und Flughäfen zusammen, um die betroffenen Flüge so effizient wie möglich zu verwalten“, so die NATS. Das System werde langsam wieder hochgefahren und von „unseren Ingenieuren überwacht“.

Mindestens 500 Flüge sind in Großbritannien ausgefallen, berichtet die britische Daily Mail. Zahlreiche Flüge sind verspätet.

Panne bei der britischen Luftraumüberwachung: Britische Urlauber stranden an Flughäfen

Update vom 28. August, 15.45 Uhr: Hunderte Flüge von und nach Großbritannien sind von Flugverspätungen betroffen. Das Chaos ist noch nicht vollständig absehbar. Britische Urlauber sitzen seit mehr als zwölf Stunden am Flughafen Teneriffa fest, berichtet die britische Daily Mail. Andere Passagiere warten in ihrer Maschine auf dem Rollfeld auf den Start. Inzwischen seien auch Flüge nach ganz Europa oder in die USA betroffen.

Chaos in Großbritannien: Britische Luftraumüberwachung nennt „technisches Problem“

Laut der britischen Flugsicherung National Air Traffic Services (NATS) liegt das „technische Problem“ in der automatischen Verarbeitung der Flugpläne. „Bis unsere Techniker das Problem behoben haben, werden die Flugpläne manuell eingegeben, was bedeutet, dass wir sie nicht im gleichen Umfang verarbeiten können, weshalb wir den Verkehrsfluss eingeschränkt haben“, teilt NATS in einem Update am Montagnachmittag mit. Technische Experten würden nach allen möglichen Lösungen suchen, um das Problem so schnell wie möglich zu beheben.

Seit Montagmorgen (28. August) können Flugzeuge in Großbritannien nur eingeschränkt starten und landen.

„Das ist wirklich ein Albtraumszenario“ – Flugverkehr in Großbritannien eingeschränkt

Update vom 28. August, 15 Uhr: Die Zahl der Starts und Landungen müssen in Großbritannien aus Sicherheitsgründen reduziert werden. Inzwischen warnen verschiedene Flughäfen in Großbritannien Passagiere vor „möglichen Flugunterbrechungen“.

Der Manchester Airport und auch London Gatwick schreiben auf der Plattform X (vormals Twitter): „Wir sind uns bewusst, dass ein landesweites Problem bei der Flugverkehrskontrolle besteht, das die Flüge von und zu den Flughäfen im ganzen Land beeinträchtigt“. Das britische Flugverkehrskontrollsystem ist laut britischen Medien an einem der verkehrsreichsten Tage von einem „riesigen Netzausfall“ betroffen. In Großbritannien nutzen viele das verlängerte Wochenende, mit dem gesetzlichen Feiertag am Montag (28. August, Summer Bank Holiday) zum Verreisen.

„Das ist wirklich ein Albtraumszenario“, sagte ehemaliger British Airways Pilot und heutiger Luftfahrtberater Alastair Rosenschein im britischen BBC Radio 5 Live.

Die britische Flugsicherung NATS (National Air Traffic Services) teilte zunächst lediglich mit, dass es „technische Probleme“ bei der Flugsicherung gibt.

„Technische Probleme“ bei britischer Luftraumüberwachung National Air Traffic Services (Symbolfoto) sorgt für eingeschränkten Luftverkehr in Großbritannien. © NATS

„Technisches Problem“ bei britischer Flugsicherung – vieles ist noch unklar

Update vom 28. August, 14.30 Uhr: Ein „technisches Problem“ wirbelt aktuell den Luftverkehr in Großbritannien durcheinander. Flugkontrollsysteme sind nach Angaben der nationalen Flugsicherung betroffen. Fluggesellschaften warnen vor Flugverspätungen.

Unklar ist zunächst, um was für ein „technisches Problem“ es sich handelt und auch, wie lange die Störung anhalten könnte.

„Wir arbeiten weiter hart daran, das technische Problem zu lösen“, hieß es im jüngsten Update vom National Air Traffic Services (NATS) um 12.40 Uhr Ortszeit.

Der Vorfall erinnert an eine Panne bei der Deutschen Flugsicherung im Sommer 2022. Der Flugverkehr in Europa war zeitweise eingeschränkt. Tausende Passagiere waren betroffen. Teils mussten Flugzeuge umgeleitet werden. Damals war es ein Softwareproblem im Kontrollcenter Langen beim Aufspielen eines Updates gewesen. Wegen Problemen bei einer Hardware-Komponente musste dagegen der Schweizer Luftraum aus Sicherheitsgründen Ende Juni 2022 zeitweise komplett gesperrt werden.

„Technisches Problem“ bei der Flugsicherung – Flugverkehr in Großbritannien gestört

Update vom 28. August, 13.41 Uhr: In Großbritannien gibt es massive Probleme mit der Flugverkehrskontrolle.

„Wir arbeiten weiter hart daran, das technische Problem zu lösen“, teilt die britische Flugsicherung National Air Traffic Services (NATS) in einem Update mit. Weiter heißt es darin: „Zur Klarstellung: Der britische Luftraum ist nicht gesperrt, wir mussten lediglich den Flugverkehr einschränken, um die Sicherheit zu gewährleisten.“

Die NATS warnt damit Passagiere vor Flugverspätungen nach einem „technischen Problem“. Um welche Panne es sich genau handelt, ließ die britische Flugsicherung zunächst offen. Zuvor berichteten Medien von einem geschlossenen Luftraum über Großbritannien (siehe Erstmeldung). Fluggesellschaften, wie die schottische Loganair berichtete auf der Plattform X von einem „netzwerkweiten Ausfall der Computersysteme der britischen Flugsicherung“.

Alle Flugzeuge müssen offenbar am Boden bleiben: Britischer Luftraum geschlossen

Erstmeldung vom 28. August, 13.29 Uhr: London – Im britischen Flugverkehrskontrollsystem gibt es ein „technisches Problem“. Laut BBC teilte die britische Flugsicherung mit, dass „Verkehrsflussbeschränkungen angewandt würden, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten“. Fluggesellschaften warnten deswegen vor Flugverspätungen.

„Ingenieure arbeiten daran, den Fehler zu finden und zu beheben. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können“, zitiert die BBC Britain‘s National Air Traffic Services.

Weitere Informationen über die Ursache liegen demnach zunächst keine vor. Auch, wie lange es dauern würde, das Problem zu beheben.

Die schottische Fluggesellschaft Lonagair berichtete zuvor auf der Plattform X, dass es am Montagmorgen zu einem „netzwerkweiten Ausfall der Computersysteme der britischen Flugsicherung“ gekommen sei.

Lonagair wies darauf hin, dass es zu Verspätungen kommen könnte. Passagiere wurden aufgefordert, sich über die neuesten Informationen zu ihren Flügen zu informieren. Die meisten Flüge der Airline innerhalb Schottlands könnten jedoch auf der Grundlage lokaler Koordination mit einem Minimum an Störungen durchgeführt werden.

Mehr Infos in Kürze.