„Rasen ungebremst auf Massenaussterben zu“ – weltweit sind tausende Fische gefährdet

Von: Kathrin Reikowski

Die Anzahl der bedrohten Fische steigt rasant, das zeigt die Rote Liste. Doch mit einigen Maßnahmen lässt sich das große Artensterben laut Experten noch bremsen.

Dubai – Die Weltklimakonferenz endet mit einem Statement, das den Ausstieg aus der fossilen Energie voranbringen könnte – unterdessen meinen Umweltforscher und -aktivisten, dass der Naturschutz zu kurz kommt. Denn die Rolle der Natur beim Schutz des Planeten wird nach Überzeugung der Weltnaturschutzunion (IUCN) nicht genügend gewürdigt. „Wir wissen, dass der Planet in kritischem Zustand ist“, sagte die IUCN-Generaldirektorin Grethel Aguilar. „Was oft übersehen wird, ist, wie eng die Biodiversitätskrise mit der Klimakrise verbunden ist.“

Erschreckende Zahlen zur Liste bedrohter Arten - Süßwasserfische erstmals ausgewertet

Tote Fische liegen auf einer Sandbank im Fluss Solimoes, die durch eine schwere Dürreperiode im brasilianischen Bundesstaat Amazonas entstanden ist. Dürren aufgrund von Klimawandel gehören zu den Risiken für Fischpopulationen. © picture alliance/dpa/XinHua | Lucio Tavora

Erschreckende Zahlen zum Artensterben veröffentlichte die IUCN auf der Klimakonferenz: Für die Liste bedrohter Arten wurden laut WWF zum ersten Mal die Zahlen zu Süßwasserfischen erhoben. Und die waren demnach nicht erfreulich. Fast ein Viertel der 14.898 bewerteten Arten wurde als vom Aussterben bedroht eingestuft, darunter der Lachs. Laut WWF machen Süßwasserfische rund die Hälfte der weltweiten Fischpopulation aus. Sie sind bedeutend für ganze Ökosysteme. Auch den meisten Arten in der Ostsee geht es laut Experten schlecht. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai wurde am Mittwoch (13. Dezember) eine fast überraschende Abschlusserklärung veröffentlicht.

Süßwasserfische, die vom Aussterben bedroht sind

Das Aussterben schreitet auch in Deutschland voran: Hierzulande sind etwa neben dem Lachs, das Donau-Neunauge, die Chiemsee-Renke und der Perlfisch akut bedroht. Aus diesem Grund dürfen sie nicht mehr befischt werden.

Ein weiteres Beispiel, nicht nur für Deutschland: Auf der aktualisierten Roten Liste gilt der Atlantische Lachs jetzt als „potenziell gefährdet“. Zwischen 2006 und 2020 sei die globale Population um 23 Prozent gesunken, wie die IUCN berichtet. In Europa galt er lange Zeit als „gefährdet“. Die Beute gehe für Jungfische zurück, stattdessen vermehrten sich für sie besonders gefährliche Arten. Wilde Lachse werden zudem von Lachsläusen bedroht, die oft in Lachszuchten vorkommen. Darüber hinaus macht ein anderer Lachsfisch dem Atlantischen Lachs den Pazifik streitig: Der Buckellachs breitet sich immer mehr aus, besonders in Nordeuropa.

Das ist die Rote Liste der Bedrohten Arten: Die Skala, die die IUCN verwendet, reicht aufsteigend von „nicht gefährdet“ über „potenziell gefährdet“, „gefährdet“, „stark gefährdet“, „vom Aussterben bedroht“, „in der Natur ausgestorben“ bis „nach dem Jahr 1500 ausgestorben“. In zwei weiteren Kategorien sind die Arten erfasst, die noch nicht untersucht wurden oder für die nicht genügend Daten vorhanden sind. Die Rote Liste gibt es seit 1964. Sie umfasst inzwischen fast 160.000 Tier- und Pflanzenarten, von denen 44.000 bedroht sind. Die IUCN mit Sitz in Gland bei Genf (Schweiz) ist ein Dachverband staatlicher und nicht staatlicher Organisationen für Naturschutz. Sie gibt die Rote Liste. der bedrohten Arten heraus.

WWF Deutschland: Massenaussterben – Kehrtwende noch möglich

„Wir rasen praktisch ungebremst auf das sechste Massenaussterben der Geschichte zu“, sagte Arnulf Köhncke, Leiter Artenschutz beim WWF Deutschland. Umweltverschmutzung, Lebensraumzerstörung sowie Überfischung seien die größten Gründe für den Verlust der Artenvielfalt. WWF-Experten warnen auch vor dem Verzehr von Ostsee-Fischen.

Als Treiber für das Aussterben gelten vor allem Umweltverschmutzung, Dammbau und Wasserentnahmen, invasive Arten und Krankheiten, Überfischung und der Klimawandel, die Folgen des Klimawandels wirkten laut WWF wie ein Brandbeschleuniger. Mit Schutzmaßnahmen sei eine Kehrtwende aber noch möglich: Dazu gehören laut IUCN etwa naturnahe Lösungen wie die Renaturierung geschädigter Landschaften, etwa Aufforstungen. Mehr Bäume würden demnach für gesündere Böden und Raum für Artenvielfalt sorgen, auch Mangroven – also, Gehölze, die in den Tropen in Küstengewässern wachsen - seien wertvolle Biotope, die wiederhergestellt werden müssten. (dpa/kat)