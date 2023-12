Reaktion auf Ahrtal-Katastrophe: DWD plant Info-Portal für gefährliche Wetterlagen

Von: Romina Kunze

Die Flut-Katastrophe im Ahrtal 2021 gilt als hausgemacht. Der Deutsche Wetterdienst will künftig Menschen in betroffenen Regionen besser informieren.

Offenbach – Die zivile Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft Nasa bestätigte unlängst, was sich viele sicherlich ohnehin schon dachten: 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Schon früh im Jahr zeichneten sich fatale Folgen für die Natur ab, die Alpen haben so viel Eis verloren, wie nie zuvor.

Neben Hitze-Rekorde in vielen, vor allem südlicheren Ländern, kam es vielerorts zu heftigen Überschwemmungen. Besonders schlimm traf es im Hochsommer Nachbarland Österreich, sowie Serbien und Kroatien. Nach den heftigen Schneefällen zum Winteranfang drohen nun auch in Deutschland Überschwemmungen und Hochwasser. Vor allem im Ahrtal dürfte die Nachricht böse Erinnerungen wecken.

DWD will Menschen Informationen zugänglich machen – um Katastrophe wie im Ahrtahl zu vermeiden

Mindestens 135 Menschen kamen bei einer heftigen Flut im Sommer 2021 ums Leben, unzählige verloren Hab und Gut. Noch immer kämpft die Region mit den verheerenden Folgen. Besonders pikant: Angeblich sollen Behörden von den Gefahren gewusst haben, gewarnt, geschweige denn evakuiert, wurden die Menschen nicht.

Alle notwendigen Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hätten den Zuständigen vorgelegen, heißt es vonseiten des DWD. „Aber die Infos sind nicht immer dorthin gelangt, wo sie hingehört hätten“, sagt DWD-Sprecher Uwe Kirsche. Die Bundesbehörde reagiert, derzeit plane man ein kostenloses und für alle zugängliches „Naturgefahren-Portal“.

Auch zwei Jahre nach der Flut-Katastrophe hat das Ahrtal noch mit den Folgen zu kämpfen. Schäden in Milliardenhöhe sind entstanden. © Thomas Frey/dpa

In dem digitalen Portal sollen erstmals alle relevanten Informationen für die Bevölkerung gebündelt angeboten werden, so Kirsche. Einfließen sollen unter anderem Regenmengen, die Pegelstände von Flüssen, aber auch topografische Gegebenheiten. Zum Beispiel, ob der jeweilige betroffene Ort in einem engen Tal liegt und wo das Wasser nur schlecht oder gar nicht abfließen könne.

„Wetter-Warnungen müssen verständlicher werden“ – DWD reagiert auf Flut-Katastrophe

Die Wetterextreme häufen sich schon jetzt spürbar. Das Portal soll dabei helfen, eine Katastrophe wie im Ahrtal zu verhindern. Zum einen soll es zuständigen Behörden, die aufwendige und kostspielige Evakuierung anordnen müssen, eine bessere Entscheidungsgrundlage bieten. Zum anderen soll das Online-Portal aber auch Privatpersonen zugänglich sein, um sich persönlich über die Lage informieren zu können.

Das DWD-Portal soll dank Echtzeitdaten beispielsweise aufzeigen, wie groß die Hochwassergefahr in der eigenen Straße ist. „Warnungen müssen einfacher und verständlicher werden und sie müssen besser beschreiben, welche konkreten Folgen drohen“, sagt Kirsche. Zumal die immensen Kosten für den Wiederaufbau von jedem Steuerzahlenden mitgetragen werden müssen.

Gefährliche Unwetter-Warnungen: Gesetzeslage bremst DWD bislang aus

Das Angebot wird laut DWD zusammen mit weiteren Behörden wie dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aufgebaut. Damit das möglich ist, muss das Gesetz geändert werden, dem der DWD unterliegt. Dieser muss nach seinem gesetzlichen Auftrag zwar warnen, darf aber nur sehr eingeschränkt über Warnungen hinausreichende Wetter-Prognosen kostenfrei der breiten Öffentlichkeit anbieten.

Der DWD-Sprecher ist aber zuversichtlich, dass die nötige Gesetzesänderung 2024 kommt – sowohl der Bund als auch die Länder und regionale Behörden hätten großes Interesse an einem solchen Info-Portal, heißt es. (rku/dpa)