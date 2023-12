Milliarden-Jackpot birgt böse Überraschung für Lotto-Gewinner – jetzt klagt er vor Gericht

Von: Sophia Lother

Für einen Lotto-Gewinner aus den USA wurde das Glück zum Problem. (Symbolfoto) © ZUMA Wire/Imago

Nach dem Gewinn kommt das böse Erwachen: Ein frisch gebackener Lotto-Millionär steht vor Gericht - denn sein dringendster Wunsch wurde nicht erfüllt.

Maine – Es hätte alles so schön werden können. Ein Lotto-Gewinner sahnte in den USA im Bundesstaat Maine richtig ab. An einer Tankstelle kaufte er den Mega-Millions-Gewinnschein. Er sahnte bei der Lotterie den 1,35 Milliarden-Jackpot ab. Abzüglich Steuern kommt er damit auf eine schöne Summe von 500 Millionen US-Dollar. Sorgen hat er nun keine mehr – oder doch?

Angesichts eines laufenden Gerichtsverfahrens ist diese Frage offensichtlich schnell beantwortet. Denn wie die Webseite Daily Beast berichtet, läuft es bei ihm alles andere als nach Plan.

Lotto-Gewinn wird zum Problem: Auf Jackpot folgt Gerichtsverfahren

Doch warum muss sich der Lotto-Spieler kurz nach seinem Gewinn mit einem Gerichtsverfahren herumärgern? In der am Dienstag eingereichten Klage behauptet der Lotto-Gewinner, er habe sich sehr bemüht, seinen Gewinn geheim zu halten, selbst vor seiner Familie. Die einzige Person, die laut der Klage davon wusste, war die Mutter des gemeinsamen Kindes, wie Daily Beast berichtet. Dadurch wollte er nicht nur sich, sondern auch seine Familie schützen. Denn wenn ein Millionengewinn erst einmal bekannt wird, zieht das nicht nur Bittsteller, sondern im schlimmsten Fall auch Kriminelle an. So ist zum Beispiel auch der deutsche Lotto-Millionär Chico Opfer einer betrügerischen Masche geworden.

Um seinen Lotto-Gewinn geheim zu halten, traf der Mann Vorkehrungen. Demnach habe er mit der Mutter seines Kindes ausgemacht, dass diese eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreibt. Im Gegenzug für ihre Verschwiegenheit seien ihr laut Klageschrift „Unterstützung und fortlaufende Sicherheitsressourcen“ versprochen wurden. Was genau diese beinhalten, ist nicht bekannt, berichtet das Portal. Das Ziel der Vereinbarung, seine Familie solle nichts erfahren. Erst im Jahr 2032 dürfte die gemeinsame Tochter informiert werden, dann nämlich ist ihr 18. Geburtstag. Das scheint offenbar nicht geklappt zu haben, wie aus den Vorwürfen hervorgeht.

Lotto-Glück sorgt für Familienstreit vor Gericht

Der Mann wirft der Beklagten jetzt vor, den Lottogewinn am Telefon ausgeplaudert zu haben. Inzwischen sollen sein Vater, seine Stiefmutter und seine Schwester Kenntnis von dem Lottogewinn haben. Das habe ihm „irreparablen Schaden“ zugefügt. Er fordert nun eine einstweilige Verfügung, die es der Mutter seines Kindes untersagt, weitere Informationen über den Mega-Millions-Gewinn an andere Personen weiterzugeben.

Außerdem beinhalten die Forderungen laut Daily Beast: „Alle angemessenen Anwaltsgebühren, Auslagen und Gerichtskosten, die bei der Verfolgung dieser Klage entstanden sind“, sowie tatsächlichen Schadenersatz und Entschädigungszahlungen „in einer Höhe, die bei der Verhandlung festgelegt wird, aber nicht weniger als 100.000 Dollar pro unbefugter Offenlegung“.

Um Ärger nach Lotto-Gewinn zu vermeiden: Diese Tipps können helfen

In Deutschland wird Lotterie-Gewinnern oftmals auch Hilfe angeboten, wie sie mit dem plötzlichen Millionengewinnen am besten umgehen sollten. Drei wichtige Tipps sollten Lotto-Gewinner beachten, wie Bodo Kemper von Westlotto zusammenfasst:

Beratung aufsuchen: Im besten Fall von mehreren Stellen

Im besten Fall von mehreren Stellen Nichts überstürzen: Investitionen sollten wohlüberlegt sein

Investitionen sollten wohlüberlegt sein Geheimhaltung: So schützen Sie sich am besten vor Neid und Kriminellen

Auch ein Österreicher ließ kürzlich nach einem Lotto-Gewinn lieber Vorsicht walten. Nachdem er den Jackpot geknackt hatte, rief er bei der Lotterie an und vereinbarte einen Termin mit einem „Hochgewinner-Betreuer“.