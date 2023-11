Männer sterben 4,5 Jahre früher – Das Tragen von Schnurrbärten im „Movember“ soll das ändern

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Männer sind „Vorsorgemuffel“, das macht sich in ihrer Lebenserwartung bemerkbar. Eine Initiative möchte das ändern – mit Schnurrbärten.

Frankfurt – Zum Arzt geht wohl kaum jemand wirklich gern. Vor allem Männer gehen oft erst, wenn sie bereits unter Beschwerden leiden. Optimale Behandlungsmöglichkeiten bestehen jedoch bei den meisten Erkrankungen, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Männer häufiger von Krankheiten wie Krebs betroffen sind. Grundsätzlich sterben Männer etwa 4,5 Jahre früher als Frauen, wie die Initiative „Movember“ berichtet.

Vorsorgeuntersuchungen werden fast viermal so häufig von Frauen wahrgenommen wie von Männern. (Symbolbild) © Imago/Montage

Das macht sich auch in Deutschland bemerkbar. Eine Analyse der Krankenkasse Barmer ergab, dass nur zwölf Prozent der Männer im Jahr 2019 eine Früherkennungsuntersuchung für Prostatakrebs wahrnahmen. Im selben Jahr nahmen fast viermal so viele Frauen eine Früherkennungsuntersuchung für Brust- oder Gebärmutterhalskrebs vor – das Problem ist also eher männlich. Doch wie lässt es sich ändern? Laut den Initiatoren des „Movember“ mit Schnurrbärten.

Männer sterben früher: Der Schnurrbart soll im November auf Männergesundheit aufmerksam machen

„Der Schnurrbart ist unser Symbol für eine bessere Männergesundheit. Außerdem erregt er Aufmerksamkeit und regt wichtige Gespräche an“, heißt es auf der Website. Die Teilnehmer lassen sich im November einen Bart stehen. Wer sich mit anderen Männern austauschen oder gegenseitig anspornen möchte, kann sich dafür auch auf der Seite registrieren.

Laut den Initiatoren hat der „Movember“ seit seiner Gründung 2003 bereits an über 1000 Projekten mitgewirkt, um auf das Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen. Ziel ist es, bis 2023 die Zahl der Männer, die vorzeitig sterben, um ein Viertel zu reduzieren. Nach wie vor ist auch Krebs eine häufige Krankheit von Männern, dabei gibt es inzwischen sogar Alternativen zu radikalen Operationen.

Krebs bei Männern Jedes Jahr bekommen etwa 265.000 Männer in Deutschland die Diagnose Krebs. Bei Männern zwischen 45 und 65 ist Krebs sogar die häufigste Todesursache. Etwa 54 Prozent der Krankheitsfälle werden bei Männern diagnostiziert, damit haben sie prozentual häufiger Krebs als Frauen. Die Krankheit betrifft nicht nur ältere Herren: In jüngster Vergangenheit waren gleich mehrere Fußballprofis betroffen, zum Beispiel erhielt Sebastian Haller mit unter 30 seine Krebs-Diagnose. Quelle: Statistisches Bundesamt

Männergesundheit: „Eine Krebsvorsorgeuntersuchung kann Leben retten.“

Trotzdem werden Früherkennungs-Termine selten wahrgenommen. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärt Thorsten Jakob, Pressesprecher der Krankenkasse Barmer: „Insgesamt lassen sich die Männer gegenüber den Frauen bei der Inanspruchnahme von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen aber auch aufgrund der aktuellen Zahlen nach wie vor als ‚Vorsorgemuffel‘ bezeichnen“.

In der Analyse der Barmer heißt es sogar: „Eine Krebsvorsorgeuntersuchung kann Leben retten.“ Männer können ab einem bestimmten Alter mehrere Früherkennungsmaßnahmen in Anspruch nehmen. „Dabei sind alle angebotenen Früherkennungsuntersuchungen gleich wichtig. Denn eine Krebserkrankung entwickelt sich oft im Stillen. Der Zeitpunkt der Diagnose ist oft ganz entscheidend für den Erfolg der Behandlung“, erklärte Jakob. Bei so einigen Anzeichen und Beschwerden sollte man reagieren und medizinischen Rat suchen, um die Ursachen abzuklären.

Die Initiative „Movember“ sei der Barmer bisher nicht näher bekannt, man halte jedoch jede seriöse Aktion für begrüßenswert, die Aufmerksamkeit der Männer auf die Wahrnehmung von Früherkennungsuntersuchungen lenkt.

Männer halten ihre Gesundheit laut Untersuchungen offenbar für Nebensache

Doch warum gehen Männer überhaupt vergleichsweise seltener zum Arzt? Eine klare Antwort dafür gibt es nicht. Manche Untersuchungen gehen laut Jakob davon aus, dass viele Männer ihre Gesundheit eher als nebensächlich erachten. Andere Gründe könnten sein, dass Männer keine Schwäche zeigen wollen oder schlicht Angst vor Früherkennungsuntersuchungen haben. Bei Frauen sei das anders, da sie mehr an regelmäßige Arztbesuche gewohnt sind, zum Beispiel durch die regelmäßigen gynäkologischen Untersuchungen, die meist bereits mit der Pubertät beginnen.

Die Ursachen für Krankheiten wie Krebs bei Männern sind vielfältig. Laut einer schwedischen Studie haben Raucher ein erhöhtes Sterberisiko bei Prostatakrebs.