Schlaf-Studie zeigt überraschendes Ergebnis: Schlummer-Taste am Wecker ist hilfreich

Von: Karolin Schäfer

Für viele beginnt der Morgen mit dem Griff zum Handy, genauer gesagt zur Snooze-Taste. Das kann schädlich sein, hieß es. Eine neue Studie beweist das Gegenteil.

Kassel – Es ist kaum hell draußen, die Augen noch schwer: Grund für viele, nach dem Ertönen des Weckers oder Handys noch ein paar Minuten weiter zu schlummern. Praktisch ist daher die Snooze-Funktion. Doch das soll schädlich sein – zumindest wenn es etwa nach US-Schlafforscher Robert Rosenberg geht.

Ihm zufolge bringe das ständige Aufwachen und Weiterschlafen die innere Uhr durcheinander. Eine neue Untersuchung besagt jetzt allerdings das genaue Gegenteil: Die Schlummer-Funktion könne den Aufwachprozess sogar unterstützen. Die richtige Temperatur im Schlafzimmer kann ebenfalls Auswirkungen auf einen gesunden Schlaf haben.

Snooze-Taste Bedeutung kurzzeitige Unterbrechung des Weckers, um noch einige Minuten weiter zu dösen

Negative Auswirkungen bei Nutzung der Schlummer-Taste? Schlaf-Studie bringt Klarheit

Wissenschaftliche Belege, dass die Nutzung der Schlummer-Taste negative Auswirkungen auf den Schlaf haben kann, gebe es nicht. Das gaben Forschende der Universität Stockholm in einer Mitteilung am Donnerstag (19. Oktober) bekannt. Neue Forschungsergebnisse des Fachbereichs Psychologie würden vielmehr zeigen, dass das Schlummern förderlich sein kann.

Angesichts dessen haben die Forschenden im Rahmen zweier Studien untersucht, welche Auswirkungen das Betätigen der Schlummer-Taste auf den Schlaf, die Müdigkeit, Stimmung und kognitive Fähigkeiten hat. Dafür kam einerseits ein Online-Fragebogen zu Schlaf- und Wachgewohnheiten zum Einsatz. Auf der anderen Seite wurden die Auswirkungen des Schlummer-Verhaltens experimentell gemessen.

31 Teilnehmende verbrachten zwei Nächte im Schlaflabor. Am ersten Morgen durften sie dann 30 Minuten lang dösen, am darauffolgenden Tag mussten sie sofort aufstehen, sobald der Wecker klingelte. Zwar räumten die Forschenden ein: Menschen, die die Snooze-Taste drücken, schlafen im Schnitt kürzer und seien morgens schläfriger – im Vergleich zu Menschen, die nie auf Schlummern drücken.

Schlaf-Studie zu Schlummer-Taste: Keine negativen Auswirkungen festgestellt

Allerdings seien keine negativen Auswirkungen des Schlummerns „auf die Cortisolausschüttung, die Müdigkeit am Morgen, die Stimmung oder die Schlafqualität während der Nacht“ festgestellt worden, erklärte Hauptautorin Tina Sundelin. Die Nachtruhe sei bei den Teilnehmenden kaum beeinträchtigt worden. Zudem hätten die Probanden, die die Schlummer-Taste betätigten, nach dem Aufwachen etwas besser in kognitiven Tests abgeschnitten.

Ist die Nutzung der Schlummer-Taste am Handy oder Wecker schädlich? Einer aktuellen Studie zufolge kann sie sogar beim Aufwachen helfen. © Andrey Popov/imago

„Unsere Studie zeigt, dass eine halbe Stunde Schlummern keine negativen Auswirkungen auf den Nachtschlaf oder die Schlafträgheit hat“, bilanzierte Sundelin. „Vielmehr konnten wir einige positive Auswirkungen feststellen“, hieß es weiter. Vor allem junge Erwachsene und Nachteulen würden die Schlummer-Funktion nutzen.

Kann die Schlummer-Taste beim Aufwachen helfen? Das sagen Fachleute

Die sei aber nicht für jeden etwas, betonte die Forscherin. Sie wies darauf hin, dass an der Studie nur Personen teilgenommen haben, die regelmäßig die Snooze-Funktion nutzen und denen es leicht fällt, nach jedem Weckerklingeln wieder einzuschlafen. Daher sei es schwierig, die Ergebnisse auf Personen zu übertragen, die diese Funktion nicht nutzen.

Schlafmedizinerin Kneginja Richter kommt zu einem ähnlichen Entschluss. Wie jemand auf die Schlummerei reagiert, sei „ganz individuell“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Entscheidend sei dabei, wie die Taste genutzt wird. „Wenn jemand nur einmal oder zweimal snoozt und dadurch sanft in den Tag startet, ist das überhaupt kein Problem“, stellte sie fest. Es sei sogar förderlich, ohne Stress aufzuwachen.

Es könne Richter zufolge aber auch problematisch werden. „Wer morgens endlos snoozt und sich selbst dabei immer wieder kurz aus dem Schlaf reißt, tut sich keinen Gefallen“, so die Expertin. Kommen Sie am Morgen schwer in die Gänge, dann helfen womöglich fünf Tipps für mehr Produktivität nach dem Aufstehen. Der neue Online-Schlaf-Trend Mouth-Taping dagegen birgt ernste Risiken. (kas)