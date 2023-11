Erdbeben erschüttert Nepal: 157 Tote – Rettungsmaßnahmen laufen

Von: Kilian Bäuml

Bei einem schweren Erdbeben in Nepal sind mittlerweile 157 Menschen ums Leben gekommen und fast 200 weitere verletzt – die Rettungsmaßnahmen laufen weiter.

Update vom 05. November, 06.52 Uhr: Inzwischen liegt die Zahl der Menschen, die bei dem Erdbeben in Nepal gestorben sind bei 157. In den am schwersten getroffenen Distrikten Jajarkot und Rukum wurden 199 weitere Menschen verletzt, teilte ein Sprecher der nationalen Polizeibehörde mit. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Zentrum des Bebens in einer Tiefe von 18 Kilometern im äußersten Westen des Himalaya-Staats, unweit der Grenze zu Tibet. Eine Stunde nach dem Beben folgte laut USGS ein Nachbeben der Stärke 4,0.

Laut einem Sprecher der Polizei in der Provinz Karnali, Gopal Chandra Bhattarai, waren zahlreiche Sicherheitskräfte zu Fuß oder mit Hubschraubern im Einsatz, um die Rettungsmaßnahmen zu unterstützen. Da sich das Beben in einer entlegenen Gebirgsregion ereignete, sei es schwierig, Informationen zu erhalten, sagte er. Einige Straßen seien nach dem Erdbeben blockiert, es werde jedoch versucht, das betroffene Gebiet auf anderen Wegen zu erreichen.

Bei dem Erdbeben in Nepal kamen bereits 128 Menschen ums leben, dutzende weitere wurden verletzt. © Sunil Sharma/dpa

Erdbeben erschüttert Nepal: Inzwischen 138 Tote – Video zeigt Ausmaß der Zerstörung

Update vom 04. November, 11.46 Uhr: Die Zahlen der Todesopfer in Folge des Erdbebens in Nepal steigen weiter an, inzwischen auf 138 Menschen. Mindestens weitere 166 Personen wurden verletzt. Man geht jedoch weiterhin davon aus, dass die Zahl sich noch erhöhen könnte. Einige Gebiete sind derzeit von der Außenwelt abgeschnitten, deshalb liegen aus ihnen noch keine bestätigten Angaben vor.

Das schlimme Erdbeben hat viele Menschen im Schaf erwischt. Viele Häuser wurden traditionell nur aus Stein und Lehm gebaut und stürzten sofort ein. Deshalb verbrachten hunderte Menschen die Nacht im Freien. Es entkamen jedoch nicht alle Menschen aus ihren einstürzenden Häusern. „Wir haben Berichte, wonach viele Menschen unter Trümmern begraben sind“, sagte der Verwaltungsvertreter Harischandra Sharma aus dem Distrikt Jajarkot, wo das Zentrum des Bebens geortet wurde.

Schon kurz nach dem Beben hatten demnach in einigen betroffenen Orten die Rettungsarbeiten begonnen. Andere Orte in dem bergigen Himalaya-Land hätten die Helfer hingegen zunächst nicht erreichen können, weil Straßen durch Erdrutsche blockiert gewesen seien. Teils könnten Helfer nur zu Fuß und nicht mit Fahrzeugen anreisen.

Erdbeben erschüttert Nepal: Über 100 Tote – Video zeigt Ausmaß der Zerstörung

Erstmeldung vom 04. November, 08.02 Uhr: Kathmandu – Ein starkes Erdbeben hat Nepal vergangene Nacht erschüttert. Laut Messungen der nationalen Erdbebenwarte (NEMRC) hatte das Beben eine Stärke von 6,4 und ereignete sich um 23.47 Uhr Ortszeit. Die Zahl der Toten liegt bereits bei 128, hinzu kommen dutzende Verletzte. Die Opferzahlen könnten noch steigen, zumal aus mehreren von der Außenwelt abgeschnittenen Gebieten zunächst keine bestätigten Angaben vorlagen. Spüren ließ sich das Erdbeben auch im Nachbarland Indien, unter anderem in der Hauptstadt Neu-Delhi, wie die „Times of India“ sowie andere indische Medien berichteten.

Erdbeben erschüttert Nepal: Katastrophe ist auf Bildern und Videos zu sehen

Videoaufnahmen in Onlinediensten zeigten Einwohner, die in der Dunkelheit versuchen, Menschen aus den Trümmern eingestürzter Häuser zu befreien. Es sind beschädigte oder komplett eingestürzte Lehmbauten zu sehen sowie Menschen, die sich Freien aufhalten.

Regierungschef Pushpa Kamal drückte im Onlinedienst X, ehemals Twitter, seine „tiefe Trauer“ angesichts der durch das Erdbeben verursachten „menschlichen und materiellen Schäden“ aus. Er erklärte, das Beben habe sich in der Ortschaft Ramidanda in der Region Jajarkot im Westen des Landes ereignet. Drei Sicherheitsdienste seien zur „sofortigen Rettung und Versorgung der Verletzten“ mobilisiert worden. Da es mitten in der Nacht war und sich Informationen nur langsam verbreiteten, rechnete Kamal mit einem Anstieg der Opferzahlen.

Nicht die erste Tragödie, die Nepal in diesem Jahr erleben muss. Zu Beginn dieses Jahres gab es einen Flugzeugabsturz mit dutzenden Toten in Nepal.

In Nepal treffen geologische Platten zusammen, deshalb kommt es immer wieder zu Erdbeben

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 18 Kilometern unter der Erdoberfläche. Erschütterungen waren bis in die fast 500 Kilometer vom Epizentrum des Bebens in Jumla entfernt gelegene indische Hauptstadt Neu Delhi zu spüren. Eine Stunde nach dem ersten Beben folgte laut USGS ein Nachbeben der Stärke 4,0.

Die Himalaya-Region, in der auch Nepal liegt, ist geologisch äußerst aktiv. Dort schiebt sich die indische Kontinentalplatte mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Zentimetern pro Jahr unter die eurasische Platte – was immer wieder zu starken Beben führt. 2015 waren bei einem Beben der Stärke 7,8 fast 9000 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 22.000 Menschen wurden verletzt.

In diesem Jahr kam es weltweit bereits zu einigen Erdbeben, beispielsweise erlebte Marokko im September eine Erdbeben-Katastrophe. (kiba/dpa/AFP)