Alarm auf Urlaubs-Kreuzfahrt: Mensch stürzt in die Fluten – Kapitän handelt schnell

Von: Sophia Lother

„Mann über Bord“: Wenn diese Worte auf der Kreuzfahrt ertönen, ist klar, es geht um Leben und Tod. Auf einem Trip der „Symphony of the Sea“ war genau das der Fall.

Barcelona – Es ist wohl das Schlimmste, was im Urlaub passieren kann: Ein Mensch fällt vom Schiff und versinkt plötzlich in den Fluten. Auf dem Kreuzfahrtschiff „Royal Caribbean’s Symphony of the Sea“ ist genau das nun passiert.

„Ich befinde mich gerade auf der Symphony auf der Transatlantiküberquerung von Barcelona – gegen 23 Uhr gab es eine Warnung ‘Oskar, Oskar‘ (Mann über Bord)“, schreibt Facebook-Nutzer Emilio Zola am 29. Oktober. Auch auf X (Twitter) wurde der Kreuzfahrt-Alptraum zum Thema. Der Nutzer „Landon“ teilte ein Video. Suchscheinwerfer durchkämmen die stockdunkle Wasseroberfläche. Beide Nutzer-Beobachtungen lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Eckdaten zum Schiff Name Symphony of the Seas Länge 361 Meter Breite 65,68 Meter Besatzung 2.100

Schock auf Kreuzfahrtschiff: Passagier geht über Bord – dann folgt die glückliche Wende

Nach nur einer Nacht auf See soll es passiert sein. Auf der Urlaubs-Kreuzfahrt von Barcelona nach Florida tönten plötzlich die Worte „Oskar, Oskar“ über das Schiff. Laut Cruiserradio.net handelte der Kapitän schnell. Und wendete das Kreuzfahrtschiff gegen 23.30 Uhr. Eine große Suche folgte. Auf den Videos auf X ist zu sehen, wie neben den Suchscheinwerfern auch gelbe Rettungsboote im Einsatz sind.

Und der Passagier scheint unglaubliches Glück gehabt zu haben. „Das Schiff und die Besatzung meldeten den Vorfall sofort den örtlichen Behörden und begannen mit der Suche nach dem Passagier. Glücklicherweise wurde er erfolgreich geborgen und an Bord gebracht“, erklärte ein Sprecher gegenüber Business Insider. Das Kreuzfahrtschiff werde seine Fahrt planmäßig fortführen.

Urlauber über Bord auf dem Kreuzfahrtschiff – Unglücksfall ist keine Seltenheit

Es ist bei weitem kein Einzelfall, dass Menschen auf Kreuzfahrten über Bord gehen. Die Reedereien gehen dabei mit Sterbefällen sehr unterschiedlich um. Laut Curisetricks heißt es etwa 19 Mal im Jahr „Mann über Bord“. Die Überlebenschancen sind extrem gering, nur in etwa 20 bis 30 Prozent der Fälle kann der Mensch noch gerettet werden.