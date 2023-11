Massiver Wintereinbruch in Österreich: Tirol versinkt im Schnee – Rekordmenge am Brenner

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Es ist ein schneereiches Jahr in Österreich. Bereits Anfang November fallen teils rekordverdächtige Mengen Schnee im Nachbarland.

Tirol – In diesem Jahr spielt das Wetter in Österreich verrückt, im Sommer gab es plötzlich Winter-Wetter und im August herrschte in mehreren Regionen Schneefall. Seitdem fällt der Schnee immer wieder, auch im Herbst. Deshalb stellt sich schon seit Wochen die Frage: Wann folgt denn nun der Wintereinbruch in Österreich? Derzeit sieht es ganz danach aus, immerhin fallen bis zu 60 cm Neuschnee, wie etwa am Stubaier Gletscher. Laut dem österreichischen Portal wetter.at sinkt die Schneefallgrenze teilweise bis auf 800 Meter – zumindest zeitweise.

Schneefallgrenze auf 800 Meter in Österreich: Ist das schon der Winter?

Der Herbst zeigt sich von seiner wilden und stürmischen Seite, über Europa wütet Orkan „Ciarán“ und führt sogar zu historischen Unwettern mit Todesopfern in Italien. In Österreich stellt sich hingegen wohl eher die Frage, ob es sich lohnt, Schlitten und Skier auszupacken. Die Antwort ist allerdings: Besser noch nicht.

Auch wenn es in den kommenden Tagen in großen Teilen Österreichs Schneefall geben wird, bleibt er in Höhen von 800 Metern nur kurzzeitig liegen. Noch an diesem Wochenende soll die Schneefallgrenze wieder auch 1500 bis 2000 Meter ansteigen. Statt einer weißen Decke und Schneefall herrscht dann aber zumindest sonniges Wetter. Laut dem Portal können sogar Temperaturen von acht bis 15 Grad Celsius erreicht werden.

Wintereinbruch in Österreich: Rekordmenge am Brenner - 51 Liter pro Quadratmeter

In Regionen über 2000 Höhenmetern liegt hingegen jede Menge Schnee. „Die kräftigsten Niederschläge gab es im Unterland, der Rekord mit 51 Litern pro Quadratmeter wurde freilich am Brenner verzeichnet“, sagte Meteorologe Christoph Matella vom Wetterdienst UBIMET der Kronen Zeitung. Diese Niederschläge fielen in Form von Schnee, am Brenner soll es sogar zu Rekordmengen gekommen sein, die selbst den Verkehr beeinträchtigt haben sollen. Erst vor wenigen Tagen wurde die Brenner-Autobahn von einer Geröll-Lawine bedroht.

Schöne Aussichten, rasante Pisten: Zehn Skigebiete in Europa, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Angesichts von Schnee und Eis in vielen Teilen Österreichs gilt bereits Kettenpflicht beim Autofahren in einigen Regionen, wie im Bereich Felbertauern. Wer beim Winter-Wetter keine böse Überraschung erleben möchte, sollte das Auto dringend winterfest machen.