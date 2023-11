Zugkollision: Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg gesperrt

Von: Kilian Bäuml

Zwischen Hamburg und Bremen ist die Bahnstrecke gesperrt, Grund ist eine Zugkollision. Ob dabei Personen verletzt wurden, ist bisher offen.

Lauenbrück – Wie mehrere Medien berichten, kam es bei Lauenbrück im Landkreis Rotenburg zu einer Zugkollision. Die Strecke zwischen Hamburg und Bremen ist bis auf Weiteres gesperrt. Reisende müssen damit rechnen, dass die Sperrung voraussichtlich bis in den Donnerstag andauert. Wie die Bundespolizei berichtet, hatte ein ICE einen Werkstattwagen touchiert.

Bei der Kollision gab es keine Verletzten. © Tom Kreib

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand bei dem Zusammenstoß der Züge im Kreis Rotenburg verletzt, da im Werkstattwagen keine Passagiere mitfuhren. Der ICE soll zum Zeitpunkt der Kollision von Hamburg aus in Richtung Rotenburg unterwegs gewesen sein, sagte Simon Gruhl, Sprecher der Bundespolizei Bremen, dem NDR Niedersachsen.

Ein Busnotverkehr soll zwischen Tostedt und Scheeßel, mit Zwischenhalt in Lauenbrück, eingerichtet werden, heißt es in einer Mitteilung des Bahn-Unternehmen Metronom. Außerdem soll sich am Bahnhof Tostedt ein Hotelzug befinden, der für gestrandete Reisende zum Schlafen bereitsteht.

Evakuierung der ICE-Gäste läuft nach Zugkollision

Der ICE hatte mehr als 500 Gäste an Bord auf seinem Weg von Hamburg über Köln nach München. Diese musste circa drei Stunden darauf warten, ihren Zug verlassen zu können, obwohl die Unfallstelle nur etwa 500 Meter vom Bahnhof Lauenbrück entfernt liegt, berichtet die Kreiszeitung. Erst nachdem die Feuerwehr den Vorfall begutachtet hatte, konnte mit der Evakuierung begonnen werden. Inzwischen soll die Evakuierung jedoch weitestgehend ruhig verlaufen.