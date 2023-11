Zugunfall mit ICE und Regionalzug: Mindestens sechs Menschen verletzt

Von: Kilian Bäuml

Auf der Strecke zwischen München und Ingolstadt kam es zu einem Zugunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. (Symbolbild) © Michael Bahlo/dpa

Bei einem Unfall zwischen einem Regionalzug und einem ICE auf der Strecke zwischen München und Ingolstadt sind mindestens sechs Menschen verletzt worden.

Update vom 17. November, 20.16 Uhr: Nach dem Unfall sind inzwischen beiden Züge evakuiert worden. Die Streckensperrung wird jedoch noch bis Samstag um drei Uhr andauern. Bis dahin kommt es auf der Strecke zwischen München und Nürnberg weiterhin zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr.

Zunächst war man von sechs Verletzten ausgegangen. Laut neustem Stand wurden jedoch sieben Personen verletzt; Schwerverletzte wurden keine gemeldet. Laut einer Sprecherin der Bundespolizei seien zwei der Verletzten dennoch in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

ICE streift Regionalzug und entgleist – sechs Personen bei Zugunfall verletzt

Originalmeldung vom 17. November: Reichertshausen – ICE-Crash mit sechs Verletzten in Bayern. Am Freitag kam es nach Angaben der Polizei zu einem Zugunfall auf der Strecke zwischen München und Ingolstadt. Ein ICE und ein Regionalzug hätten einander an einer Weiche am Bahnhof in Reichertshausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) „gestreift“, sagte die Sprecherin.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 14 Uhr zwischen einem ausfahrenden Regionalzug und einem durchfahrenden ICE, wie die Polizei auf Nachfrage der SZ bestätigte. Der sogenannte „Flankenunfall“ führte dazu, dass der ICE entgleiste. Beide Züge waren nach Angaben der Polizei in Richtung München unterwegs.

Mindestens sechs Verletzte Personen nach Zugunfall zwischen München und Ingolstadt

Bei dem Vorfall wurden laut Polizei mindestens sechs Personen verletzt. Diese Zahl könne sich aber noch ändern, der Einsatz laufe noch, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag. Ein Passagier berichtete der Zeitung, dass er gegen 14.10 Uhr ein starkes Bremsen und Wackeln gespürt habe. Laut dem Passagier stehe er „jetzt auf der Strecke“. Im Zug sollen die Fahrgäste zunächst einen Frontalzusammenstoß der Züge befürchtet haben.

Am Unfallort sind derzeit mehrere Teams der Polizei im Einsatz. Die Züge werden nach dem Unfall evakuiert und es gibt „umfangreiche Rettungsmaßnahmen“, an denen auch anwesende Bundeswehrsoldaten geholfen haben sollen. Trotz des Unfalls der beiden Züge soll die Stimmung der Passagiere ruhig gewesen sein. Wie genau der Unfall passieren konnte, ist aktuell noch nicht bekannt.

Erst vor wenigen Tagen kam bereits zu einer Zug-Kollision auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg, die zu stundenlangen Wartezeiten führte. (kiba/dpa)