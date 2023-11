Auto rast auf Grenzübergang zu, hebt ab und explodiert – Video zeigt Vorfall in den USA

Von: Maximilian Kettenbach, Alina Schröder

An der Grenze zwischen den USA und Kanada ist ein Auto explodiert. Zwei Menschen sterben. Das FBI untersucht den Vorfall.

Update vom 23. November, 7.11 Uhr: Nun kommen weitere Erkenntnisse zum Vorfall ans Licht. Mittlerweile heißt es von den Behörden, das Auto sei aus den USA kommend auf einen Grenzübergang nach Kanada zugerast, zig Meter durch die Luft geschleudert worden und schließlich in Flammen aufgegangen. Dabei überflog der Wagen einen Zaun und explodierte - nach etlichen Metern in der Luft - bei der Landung.

„Wenn Sie dieses Video sehen, wird Ihnen die Kinnlade herunterfallen“, sagte die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York, Kathy Hochul. Was nach einer hollywoodreifen Szene klingt, kostete zwei Menschen das Leben. Ein Grenzbeamter erlitt offenbar leichte Verletzungen.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Niagara Falls an der Rainbow Bridge und das einen Tag vor dem in Nordamerika als Thanksgiving bekannten Erntedankfest. Es ist das wichtigste Familienfest in den USA - und die Tage rund um den Feiertag am Donnerstag sind die reiseintensivste Zeit des Jahres. „Der Stresspegel ist bereits hoch. Wir sind seit dem 7. Oktober in erhöhter Alarmbereitschaft“, sagte Hochul mit Blick auf das beispiellose Massaker der Hamas-Terroristen in Israel und die weltweiten Reaktionen auf die Entwicklungen im Nahen Osten.

Mehrere Grenzübergänge zwischen Kanada und den USA wurden zwischenzeitlich geschlossen, auch der Zugverkehr zwischen dem US-Bundesstaat New York und Kanada wurde eingestellt. US-Präsident Joe Biden wurde über den Vorfall unterrichtet. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte im Parlament: „Wir nehmen das außerordentlich ernst.“

Update vom 22. November, 23.28 Uhr: Noch immer ist vieles unklar nach der Auto-Explosion an der Grenze zwischen Kanada und den USA. Doch die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York, Kathy Hochu, erklärte laut CNN bei einer Pressekonferenz, dass es „derzeit keine Hinweise auf einen Terroranschlag“ gebe.

Ein Einheimischer aus West-New York sei an der Explosion der Rainbow Bridge beteiligt gewesen, sagte Hochul während einer Pressekonferenz. Außerdem wurde ein in der Kabine arbeitender Grenzschutzbeamter verletzt.

Update vom 22. November, 22.32 Uhr: Vor der Explosion an der US-Grenze ist das betreffende Auto einem Augenzeugen zufolge mehrere Meter hoch durch die Luft geflogen. Das Fahrzeug sei am Mittwochmittag (Ortszeit) auf der US-Seite mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Grenze zu Kanada gefahren, sagte ein Augenzeuge vor TV-Kameras. Dann sei es drei bis vier Meter hoch durch die Luft geflogen und schließlich explodiert. Es sei ein Wunder, dass keiner der Grenzbeamten schwer verletzt worden sei. US-Medien berichteten, dass zwei Insassen des Fahrzeugs bei der Explosion ums Leben gekommen seien.

Trümmer und Gepäckstücke liegen auf dem Zollplatz am Grenzübergang Rainbow Bridge. © Derek Gee/dpa

Zwischen USA und Kanada: Video zeigt Auto-Explosion an Grenzübergang

Update vom 22. November, 21.45 Uhr: Nach Angaben der US-Luftfahrbehörde Federal Aviation Administration ist der internationale Flughafen der Stadt Buffalo für ankommende und abfliegende internationale Flüge geschlossen. Vorerst soll die Schließung für zwei Tage gelten, wie CNN berichtet.

Ein Video auf Facebook zeigt den Moment unmittelbar nach der Detonation.

Erstmeldung vom 22. November: Niagara Falls – Die Explosion sei auf der USA-Seite am Mittwoch (22. November) um 11.51 (Ortszeit) am Grenzübergang, der Rainbow Bridge, im Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario in der Nähe der berühmten Niagarafälle geschehen. Das teilte die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, am Mittwoch per Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, mit. Zwei Menschen kamen laut einem Bericht von CNN dabei ums Leben.

Auto explodiert an Grenze zwischen USA und Kanada

Die Polizei des Bundesstaates arbeite gemeinsam mit der für Terrorismus zuständigen Einheit der Bundespolizei FBI daran, alle Zugangswege nach New York zu beobachten, teilte Hochul weiter mit. Zu Opfern oder sonstigen Schäden gab es bislang keine Angaben. Auch das FBI in Buffalo und die Verkehrsbehörde der Grenze bestätigten den Vorfall. Der Vorfall werde untersucht, hieß es vom FBI in Buffalo. Auf Fotos waren Trümmer und ein starkes Polizeiaufgebot an dem Grenzübergang zu sehen. Weitere Details zu dem Vorfall gab es zunächst nicht. Die Rainbow Bridge sowie drei weitere Grenzübergänge wurden gesperrt.

Der Grenzübergang zwischen den USA und Kanada wurde geschlossen, nachdem ein Fahrzeug an einem Kontrollpunkt auf einer Brücke in der Nähe der Niagara Fälle explodiert war. © Derek Gee/dpa

Der kanadische Minister für öffentliche Sicherheit, Dominic LeBlanc, erklärte, man nehme die Fahrzeugexplosion am Grenzübergang Rainbow Bridge „sehr ernst“. Über mögliche Hintergründe wolle man allerdings nicht spekulieren. Premierminister Justin Trudeau schloss sich den Worten seines Ministers an und sagte, die Explosion sei „offensichtlich eine sehr ernste Situation“.

Indes schrieb der republikanische Abgeordnete Michael Novakhov auf Facebook, dass alle lokalen Regierungsbüros in der unmittelbaren Umgebung der Explosion geschlossen und evakuiert worden seien.

Zudem werden alle Fahrzeuge am Flughafen von Buffalo mit Bombenspürhunden überprüft, sagte ein Beamter des Verkehrsministeriums gegenüber CNN. Auch Reisende würden kontrolliert. (asc/dpa)