Nicht nur der Ätna in Italien – 2023 schon 66 Vulkanausbrüche

Von: Julia Stanton

Weltweit gab es dieses Jahr schon zahlreiche Vulkanausbrüche. Expertinnen und Experten zufolge kein Grund zur Sorge, doch sie fordern Veränderungen.

Frankfurt – Die Angst vor Vulkanausbrüchen wächst weltweit: In Island musste die Region Grindavik vor Kurzem wegen eines unterirdischen Magma-Tunnels evakuiert werden. Italien wird seit Tagen von schweren Erdbeben in der Region um die Phlegräischen Felder bei Neapel erschüttert, die die Wahrscheinlichkeit eines Vulkanausbruchs erhöhen.

Dies sind allerdings nicht die einzigen Vulkane, die Sorge bereiten. Laut dem Global Volcanism Program des Smithsonian Institute sind alleine 2023 bereits 66 Vulkane ausgebrochen (Stand: 23. November 2023). Dazu gehören unter anderem der Puracé-Vulkan in Kolumbien oder der Aira-Caldera in Japan. 46 Vulkane, wie etwa der Ätna, befinden sich in einem Zustand andauernder Eruption.

Nicht nur der Ätna in Italien: 2023 schon 66 Vulkanausbrüche – auch Vulkan in der Eifel gilt als aktiv

Insgesamt gibt es auf der Erde sogar zwischen 1300 und 1900 aktive Vulkane. Denn als erloschen wird ein Vulkan normalerweise erst eingestuft, wenn er mehr als 10.000 Jahren nicht ausgebrochen ist.

Es muss womöglich sogar ein noch längerer Zeitraum angesetzt werden, da diese Einordnung wissenschaftlich umstritten ist. Wie die Website Laenderdaten.info erklärt, gibt es zahlreiche Vulkane, die auch nach dieser Zeit unterirdische Aktivitäten zeigen und erneut ausbrechen könnten. So etwa der Vulkan in der Eifel am Laacher See, der schon seit fast 13.000 Jahren ruht.

Um Gefahren zu vermeiden: Vulkane müssen besser erforscht werden

Von den zurzeit als aktiv eingestuften Vulkanen befinden sich 82 in Europa und 32 in Island, wo Vulkanausbrüche regelmäßig das tägliche Leben beeinflussen. Die meisten aktiven Vulkane sind allerdings in den USA, Japan, Indonesien, Russland und Chile beheimatet.

Allerdings gibt es bei der Vulkanforschung nach wie vor große Defizite. Erst 2022 beklagten Forschende, dass es einige gefährliche Vulkane geben könne, von denen bisher nichts bekannt sei. Denn diese befänden sich in von der Wissenschaft vernachlässigten Regionen, hieß es.

Außerdem seien bei weniger als einem Drittel der Vulkanausbrüche seit 1950 Seismometer zur Erfassung der Bodenschwingungen genutzt worden und nur ein Drittel dieser Daten in eine globale Datenbank eingeflossen. Gleichzeitig wurde auch darauf hingewiesen, dass der Ausbruch eines Supervulkans eine immer realistischere Gefahr darstelle.

Experte gibt Entwarnung: 50 bis 70 Vulkanausbrüche pro Jahr normal

Das Global Volcanism Program wies trotz dieser zunehmenden Gefahr darauf hin, dass es keine Anzeichen für die Zunahme vulkanischer Aktivität auf der Erde gebe. Das Smithsonian Institut sammelt schon seit 1968 Daten zu Eruptionen.

Den Expertinnen und Experten zufolge sei es nicht ungewöhnlich, dass jährlich etwa 50 bis 70 Vulkane ausbrechen. 2022 wurden beispielsweise sogar 80 Vulkanausbrüche verzeichnet.

Auf der Platform X (ehemals Twitter) klärte der Vulkanologe und Journalist Dr. Robin George Andrews darüber auf, dass Vulkane ständig und überall auf der Welt ausbrechen. Auch wenn Vulkanausbrüche schwere Folgen haben können, wäre es ihm zufolge besorgniserregender, wenn keine Vulkane ausbrechen würden. (jus)