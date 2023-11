Raketenstarts wirken sich auf die Stratosphäre aus

Illustration eines Satelliten in der Erdumlaufbahn. © Paul Fleet/Design Pics/Imago

In der Stratosphäre können zahlreiche Partikel aus der Raumfahrt nachgewiesen werden. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind noch nicht ganz klar.

Die trockene, stabile Luft der Stratosphäre der Erde ist wie ein Parkplatz für Aerosole, feine atmosphärische Partikel, die das Klima darunter beeinflussen können. Bei Höhenflügen, die die National Oceanic and Atmospheric Administration in diesem Jahr über der Arktis durchführte, sammelten und analysierten Forscher diese Partikel.



Ihre Analyse, die diesen Monat in der Zeitschrift PNAS veröffentlicht wurde, stützte sich auf ein mobiles Massenspektrometer, das die chemische Zusammensetzung der Partikel während der Flüge maß.

„Zwei der überraschendsten Elemente, die wir in diesen Partikeln fanden, waren Niob und Hafnium“, sagte der NOAA-Forschungschemiker Daniel Murphy, der die Forschung leitete, in einer Pressemitteilung. „Dies sind beides seltene Elemente, die in der Stratosphäre nicht erwartet werden. Es war ein Rätsel, woher diese Metalle kommen und wie sie dort landen.“

Raketen, Satelliten und Raumfahrzeugen haben Umweltfolgen

Obwohl sie ungewöhnlich sind, sind solche Elemente bei der Herstellung von Raumfahrzeugen üblich und können in Halbleitern, Raketenkammern und anderen Anwendungen vorkommen. Die Entdeckung wirft ein Licht auf die Umweltfolgen einer wachsenden Zahl von Raketen, Satelliten und anderen von Menschen gebauten Raumfahrzeugen, die beim Wiedereintritt in die Atmosphäre Metalldämpfe abgeben.



Die Forscher wiesen in der Stratosphäre auch Aluminium, Lithium, Kupfer und Blei nach - allesamt Legierungen, die in der Raumfahrtindustrie verwendet werden.



Sie schätzen, dass etwa 10 Prozent der untersuchten Schwefelsäurepartikel Spuren von Metallen aus dem Wiedereintritt von Raumfahrzeugen enthalten, aber die Forscher warnen, dass diese Zahl angesichts der erwarteten Zunahme von Satellitenstarts auf 50 Prozent oder mehr ansteigen könnte. Eines Tages, so schreiben sie, wird die Zahl der Aerosole, die mit Weltraummüll in Verbindung stehen, die Zahl der Partikel übersteigen, die entstehen, wenn Meteore beim Eintritt in die Erdatmosphäre verdampfen.



Es ist noch unklar, wie die Existenz dieser seltenen Metalle und anderer Elemente in der Stratosphäre das Klima beeinflussen könnte. Obwohl die Forscher schreiben, dass „direkte Auswirkungen auf die Gesundheit oder die Umwelt am Boden unwahrscheinlich sind“, sagen sie, dass die Metalle die Wolkenbildung beeinflussen, Lichtstreuung verursachen und die Zusammensetzung der Stratosphäre mit der Zeit verändern könnten.

