Nobelpreis für Chemie: Wer wird 2023 ausgezeichnet?

Von: Tanja Banner

Mit Spannung schaut die Wissenschaft heute wieder nach Stockholm, denn dort wird bekannt gegeben, wer den wichtigen Chemie-Nobelpreis 2023 erhält.

Stockholm – Am dritten Tag der Nobel-Woche geht es in Stockholm darum, wer den renommierten Chemie-Nobelpreis erhalten wird. Am Montag (2. Oktober) wurde bekannt gegeben, dass der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie an das mRNA-Forschungsduo Katalin Karikó und Drew Weissman geht. Die beiden hatten mit ihrer Arbeit den Grundstein für die Corona-Impfungen gelegt und galten seit Jahren als Favoriten auf den Nobelpreis.

Am Dienstag (3. Oktober) ging es um den Physik-Nobelpreis, der an zwei Forscher und eine Forscherin aus der Attosekundenphysik geht. Ausgezeichnet werden Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L‘Huillier. Am heutigen Mittwoch (4. Oktober) dreht sich in Stockholm nun alles um die Chemie und herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Bereich.

Chemie-Nobelpreis Bekanntgabe: Mittwoch, 4. Oktober 2023, ab 11.45 Uhr Ort: Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm Dotiert mit: 10 Millionen schwedische Kronen (ca. 862.000 Euro) Vergabe seit: 1901

Chemie-Nobelpreis 2023: Das sind die Favoritinnen und Favoriten

Der Medienkonzern Clarivate veröffentlicht jedes Jahr vor der Nobelpreis-Verkündung eine Liste mit den Forscherinnen und Forscher, die im vergangenen Jahr am häufigsten zitiert wurden. Die Theorie: Wer besonders häufig zitiert wurde, ist in seinem Fachbereich wichtig und hat erhöhte Chancen auf einen wichtigen Wissenschaftspreis. Für das Jahr 2023 stehen folgende Nobelpreis-Favoriten auf der „Clarivate Citation Laureates“-Liste:

James J. Collins, Michael Elowitz und Stanislas Leibler (alle USA): Für die Pionierarbeit auf dem Gebiet der synthetischen Genschaltungen, die das Feld der synthetischen Biologie begründet hat.

Für die Pionierarbeit auf dem Gebiet der synthetischen Genschaltungen, die das Feld der synthetischen Biologie begründet hat. Shankar Balasubramanian und David Klenerman (beide Großbritannien): Für die Erfindung der DNA-Sequenzierungsmethodik der nächsten Generation, die die biologische Forschung revolutioniert hat.

Für die Erfindung der DNA-Sequenzierungsmethodik der nächsten Generation, die die biologische Forschung revolutioniert hat. Kazunori Kataoka (Japan), Vladimir P. Torchilin und Karen L. Wooley (beide USA): Für die Entwicklung innovativer Arzneimittel- und Gen-Targeting- und -Verabreichungsmethoden.

Wer erhält den Chemie-Nobelpreis im Jahr 2023?

Auf der Liste zu stehen, bedeutet jedoch noch lange nicht, dass man den Chemie-Nobelpreis erhält – im Jahr 2023 hat die „Clarivate Citation Laureates“-Liste weder bei den Physik- noch bei den Medizin-Nobelpreisen einen Treffer zu verzeichnen. Schließlich gibt es in der Wissenschaft unzählige weitere Themen und Forscherinnen und Forscher, die preiswürdig wären.

Im vergangenen Jahr ging der Chemie-Nobelpreis an Carolyn R. Bertozzi (Stanford University), Morten Meldal (University of Copenhagen) und K. Barry Sharpless (Scripps Research) „für die Entwicklung der Click-Chemie und der bioorthogonalen Chemie“. Im Jahr 2021 wurde auch ein deutscher Forscher mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet: Benjamin List und David W.C. MacMillan erhielten die renommierte Auszeichnung für Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen.

Wer den Nobelpreis erhält, erhält auch diese Medaille. (Archivbild) © imago/SKATA

Nobel-Woche hat mit den Kategorien Physiologie/Medizin und Physik begonnen

Die erste Oktoberwoche ist traditionell die Woche, in der täglich in einer Kategorie die künftigen Nobelpreistägerinnen und -träger bekannt gegeben werden. Die Preise in den Kategorien Physiologie/Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Friedensbemühungen sind mit jeweils 10 Millionen schwedischen Kronen (etwa 862.000 Euro) dotiert. Das Geld stammt aus dem Vermögen von Alfred Nobel, einem schwedischen Erfinder und Industriellen. Am 10. Dezember, Nobels Todestag, werden die Preise verliehen. (tab)