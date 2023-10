Irres Wetter-Karussell in Deutschland: „Extremste Temperaturen für die Jahreszeit“

Von: Alina Schröder

Der Sommer will sich nicht verabschieden, während der Herbst bereits anklopft. Deutschland steht vor turbulentem Wetter im Oktober.

Kassel – Deutschland muss sich auf extreme Wetterunterschiede gefasst machen. Nachdem bereits im September Rekordtemperaturen verzeichnet wurden – ein Experte sprach von einer „Wärmewelle mit historischem Ausmaß“ – will sich der Sommer auch im Oktober noch nicht ganz verabschieden. Während es in einigen Regionen weit über 20 Grad werden sollen, kehrt andernorts jedoch bereits der Herbst ein. Temperaturen unter 20 Grad, Regen und Wind kündigen hier das Ende des Spätsommers an.

Wetterunterschiede in Deutschland sind bereits am Wochenende zu spüren

Schon am Samstag (7. Oktober) macht sich das irre Wetter-Karussell bemerkbar: Im Norden und Nordosten dominieren noch Wolken und kühlere Temperaturen bis maximal 16 Grad, prognostiziert das Wetterportal Wetter.de. Auch ein kräftiger Wind mit stürmischen Böen ist möglich. Im Süden und Südwesten ist es dagegen deutlich freundlicher, mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis 25 Grad.

Sonnenschein und sommerliche Temperaturen oder nasses Herbstwetter mit Sturmböen und Gewittern? Der Oktober hält beides bereit. © Montage: dpa/Franziska Spiecker

Noch deutlicher werden die Wetterunterschiede am Sonntag (8. Oktober) zu spüren sein: Im Südwesten des Landes sind dann bis zu 26 Grad möglich, während in der Mitte des Landes Wolken aufziehen und für Schauer im Osten sorgen. Im Norden werden es höchstens 14 Grad. Auch hier muss vereinzelt mit Regenfällen gerechnet werden. Laut der Wetterexpertin Kathy Schrey von wetter.net bleibt es aber überwiegend trocken.

Wetter in Deutschland: Goldener Oktober hält auch im Norden Einzug

Aber auch der Norden darf sich – zumindest kurzzeitig – über einen goldenen Oktober freuen. Während der Montag (9. Oktober) sowie der Dienstag (10. Oktober) wettertechnisch unsicher bleiben, sind am Mittwoch (11. Oktober) im Norden Temperaturen von 20 Grad und mehr möglich. Im Süden klettern sie sogar auf hochsommerliche 28 Grad. „Es werden extremste Temperaturen für diese Jahreszeit“, erklärt ein Wetterexperte von Wetter.de.

Tag, Datum Höchstwerte Samstag, 7. Oktober 2023 zwischen 16 und 25 Grad Sonntag, 8. Oktober 2023 zwischen 16 und 26 Grad Montag, 9. Oktober 2023 zwischen 14 und 27 Grad Dienstag, 10. Oktober 2023 zwischen 14 und 28 Grad Mittwoch, 11. Oktober 2023 zwischen 20 und 28 Grad Donnerstag, 12. Oktober 2023 zwischen 16 und 26 Grad Freitag, 13. Oktober 2023 zwischen 15 und 22 Grad Quellen: Wetter.net und Der Deutscher Wetterdienst (DWD)

Spätestens ab Mitte Oktober ändert sich das Wetter dann in ganz Deutschland deutlich

Nach Mittwoch scheint der Herbst dann jedoch endgültig den Sommer abzulösen. Die Temperaturen purzeln und Schauer, Sturm und Gewitter drohen. Auch die Grafiken des GFS (Global Forecast System), dem globalen Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes, zeigen deutlich: Der Rest des Oktobers wird nass. Noch gebe es bei der Vorhersage allerdings „wirklich große Unsicherheiten“, hebt der Wetterexperte von Wetter.de hervor.

Ein Blick in den 100-jährigen Kalender gibt bereits einen Einblick in den bevorstehenden Winter. Anknüpfend an den Herbst, könnte das Wetter auch in den Wintermonaten wechselhaft bleiben. (tt)