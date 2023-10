Nostalgie-Video: Instagram auf dem iPod Touch 4 im Jahr 2011

In einer Ära, in der technologische Fortschritte das Tempo unseres Alltags bestimmen, gibt es Momente, in denen wir uns nach den Erinnerungen der Vergangenheit sehnen.

Bielefeld - Ein kürzlich auf TikTok veröffentlichtes Video hat genau dieses Gefühl der Nostalgie perfekt eingefangen. Es nimmt uns mit auf eine Reise zurück ins Jahr 2011, eine Zeit, in der soziale Medien gerade erst begannen, die Welt zu erobern und die Art und Weise, wie wir kommunizieren und Momente teilen, für immer zu verändern.

Die Magie des iPod Touch 4: Ein Bild auf Instagram hochladen im Jahr 2011

Das Video zeigt eine Person, die einen iPod Touch 4 in der Hand hält und auf Instagram surft. Die Überschrift „Making an Instagram like it was 2011“ setzt den Ton für das, was folgt. Der iPod Touch 4, der zwischen 2010 und 2012 populär war, war eines der ersten Geräte, das den Nutzern die Möglichkeit bot, auf Plattformen wie Instagram zuzugreifen und ihre Momente mit der Welt zu teilen.

Die Person im Video nimmt dann ein Bild mit dem iPod auf, ganz ohne die heutigen Sticker, Effekte oder erweiterten Bearbeitungsfunktionen. Es wird lediglich ein einfacher Filter über das Bild gelegt, um ihm das gewisse Etwas zu verleihen. Nachdem das Bild bearbeitet wurde, fügt die Person den Hashtag #summer2011 hinzu und lädt es hoch. Ein einfacher, aber kraftvoller Akt, der die Essenz des Jahres 2011 einfängt. Wie NEXTG.tv berichtet, gab es die Funktion für das Posten von Stories damals noch nicht, sie wurde erst ab August 2016 eingeführt.

Die Nostalgie erweckt die Sehnsucht nach Einfachheit

Die Ladezeiten zwischen den Vorgängen sind jedoch auffallend lang, ein deutlicher Kontrast zu den blitzschnellen Geschwindigkeiten moderner Smartphones. Dies wird in den Kommentaren des Videos humorvoll hervorgehoben, wobei ein Nutzer schreibt: „Wie lange das zum Laden braucht, ich raste aus.“

Die Kommentare unter dem Video sind ein Testimonial dafür, wie sehr die Menschen diese vergangenen Zeiten vermissen. Ein Kommentar lautet: „Wenn man realisiert, dass diese Zeit nie wieder kommen wird.“ Ein anderer Nutzer fügt hinzu: „Das Leben war so einfach, omg.“ Und ein weiterer schreibt: „Why can‘t life be this simple now.“

Es ist eine Erinnerung daran, dass manchmal weniger mehr ist und dass die einfachsten Momente oft die bedeutendsten sind. Während wir über die Entwicklung von Instagram nachdenken, mag man sich fragen, wie Instagram eigentlich bestimmt, welche Konten einem Nutzer vorgeschlagen werden und ob ein vorgeschlagenes Profil das eigene Profil besucht hat. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Plattform im Laufe der Jahre entwickelt hat und wie sie unsere Interaktionen beeinflusst.