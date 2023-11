Ehestreit eskaliert: Lufthansa-Flugzeug aus München muss notlanden

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Ehestreit führt zu einer Notlandung: Ein Deutscher und seine Frau aus Thailand zankten sich heftig. Er drehte schließlich durch - der Pilot landete in Indien.

München - Ein Ehe-Streit gerät außer Kontrolle: Weil ein Ehepaar am Mittwoch (29. November 2023) dermaßen in die Haare geriet, musste ein Lufthansa-Flug von München-Bangkok nach Delhi umgeleitet werden. Die beiden mussten dort ausstiegen, hieß es aus offiziellen Quellen. Darüber berichtet unter anderem The Telegraph India.

Der Lufthansa-Flug mit der Nummer LH772 landete demnach um 10:26 Uhr auf dem Flughafen Indira Gandhi International (IGI), nachdem die Piloten die Flugverkehrskontrolle kontaktiert und über eine „Situation und einen widerspenstigen Passagier“ informiert hatten.

Lufthansa: Deutscher Mann und seine thailändische Frau streiten sich heftig

Das Flugzeug bot um eine Landeerlaubnis auf dem Flughafen IGI, diese wurde erteilt. Ein Beamter sagte, die Frau habe sich zunächst beim Piloten über das Verhalten ihres 53 Jahre alten Mannes beschwert, sie sei von ihm „bedroht“ worden und habe um Intervention gebeten.

Lufthansa sagte in einer Erklärung, der Flug sei wegen eines widerspenstigen Passagiers an Bord nach Delhi umgeleitet worden. „Die betreffende Person wurde den Behörden übergeben. Der Flug nach Bangkok wird anschließend voraussichtlich mit geringfügigen Verspätungen fortgesetzt. Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord hat für uns oberste Priorität“, teilte die deutsche Fluggesellschaft mit.

Lufthansa: Passagier bedroht seine Frau und versucht, Decke anzuzünden

Quellen zufolge warf der 53-jährige deutsche Passagier angeblich Essen weg, versuchte mit einem Feuerzeug eine Decke anzuzünden, schrie seine Frau an und befolgte nicht die Anweisungen der Besatzung, woraufhin der Pilot den Flug umleitete. Darüber berichten unter anderem die indischen Portale Mint und IndiaTV.

Die beiden Eheleute wurden vom Personal der Central Industrial Security Force (CISF) abgeführt. Die Frau soll ihre Reise nach Bangkok fortsetzen, hieß es. Den Quellen zufolge stimmt sich die Fluggesellschaft hier auch mit der deutschen Botschaft ab. Der Mann, der sich mittlerweile entschuldigt hat, jedoch muss sich gedulden: Er wird entweder der Polizei von Delhi übergeben oder mit einem anderen Flug nach Deutschland zurückgeschickt. Der Lufthansa-Flug soll indes zu seinem ursprünglichen Ziel aufbrechen.

Einen Zwischenfall gab es auch an Bord einer anderen Airline: Die Flugbesatzung einer British-Airways-Maschine meldet kurz vor der Landung in München einen seltsamen Geruch. Das Personal kämpfte mit plötzlich tränenden Augen. (cgsc)