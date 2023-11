Italien: Neue Details nach Tod von junger Studentin – Zeugen wählten Notruf, doch Polizei rückte nicht an

Von: Alina Schröder

Giulia Cecchettin wurde ermordet. Wie die Polizei berichtet, haben Zeugen die schreiende Studentin am Abend ihres Todes gehört. © Montage: Screenshot/Instagram/Matthias Koch/dpa

Giulia Cecchettin wurde mutmaßlich von ihrem Ex-Freund getötet. Zeugen hörten zuvor wohl ihre Hilfeschreie, doch die Polizei rückte nach dem ersten Notruf nicht aus.

Venedig/Padua – Der Mord an der jungen Studentin Giulia Cecchettin sorgt in Italien für Entsetzen. Am 18. November ist die Leiche der 22-Jährigen in der Provinz Pordenone nahe Venedig aufgefunden worden. Unter Mordverdacht steht ihr Ex-Freund Filippo Turetta (22), der zunächst nach Deutschland flüchtete und nahe Leipzig gefasst wurde. Er hat die Tat inzwischen gestanden. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurde er am Samstag (25. November) nach Italien ausgeliefert und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Studentin aus Italien gewaltsam getötet – Zeugen sollen zuvor Hilfeschreie gehört haben

Unterdessen werden immer mehr Details zu dem Mordfall bekannt. Laut Ansa hätte der Tod der 22-Jährigen möglicherweise verhindert werden können. Am Abend des 11. Novembers kam es auf einem Parkplatz in Vigonovo zu einer Auseinandersetzung zwischen Cecchettin und Turetta – Zeugen berichteten von den Hilferufen einer Frau. Demnach wurde ein Notruf abgesetzt, doch die Carabinieri sollen nicht eingegriffen haben. Das Autokennzeichen konnte demnach nicht ermittelt werden. Zudem waren laut Polizeiangaben alle Streifenwagen im Einsatz, weshalb keins von ihnen zum Parkplatz geschickt wurde, wie Südtirolnews berichtet.

Eine Vermisstenanzeige lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Kurz darauf ermordete mutmaßlich Turetta seine Ex-Freundin mit mehreren Messerstichen in einem Industriegebiet, eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Ein Nachbar beobachtete das Geschehen. Wie die Südtiroler Zeitung unter anderem berichtet, will ein Wachmann der Firma Dior am späten Samstagabend gesehen haben, wie ein junger Mann auf eine Frau einschlug. Ein zweiter Notruf wurde laut Carabinieri jedoch nicht abgesetzt.

„Fürchte mich um die Sicherheit meiner Tochter“: Vater von Giulia erzählt von Beziehung zu Turetta

Der Vater von Giulia schien schon vorher um die Sicherheit seiner Tochter besorgt. Seine andere Tochter habe ihm erzählt, „dass Turetta die Hoffnung nie aufgegeben hatte, wieder mit Giulia zusammenzukommen.“ Der 22-Jährige war „dermaßen hartnäckig und besitzergreifend“, weshalb Cecchettin die Beziehung beendete. Das teilte er den Carabinieri laut Südtirolnews mit. Die junge Frau fürchtete jedoch, dass Turetta – auch aufgrund seines Kontrollzwangs – eine Verzweiflungstat begehen könnte. Sie trafen sich weiterhin. „Daher fürchte ich um die Sicherheit meiner Tochter“, sagte Gino Cecchettin demnach beim Abgeben der Vermisstenanzeige.

Laut Angaben des italienischen Innenministeriums wurden im Jahr 2023 bisher 102 Frauen ermordet. Dies entspricht einem Drittel aller in Italien registrierten Morde. Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November), dem Beginn der sogenannten „Orange Days“, wurde weltweit ein Zeichen gesetzt. In ganz Südtirol riefen Organisationen und Institutionen dazu auf, um 12 Uhr eine zweiminütige Schweigeminute einzulegen. Viele Menschen versammelten sich in verschiedenen italienischen Städten zu Protestaktionen.

Zahlreiche Menschen setzten auch in Italiens Hauptstadt Rom ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. © Alessandra Tarantino/dpa

Auch setzten Städte in Deutschland mit verschiedenen Aktionen ein Zeichen. In Braunschweig etwa wurden auf dem Schlossplatz symbolisch 113 Paar Schuhe auf einer orangefarbenen Folie platziert, um an die Frauen zu erinnern, die im Jahr 2021 in Deutschland von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet wurden. Auch fanden Demonstrationen statt. Die „Orange Days“ dauern noch bis zum 10. Dezember. (asc)

