Heftige Gewitterzellen in Teilen Deutschlands - sogar DWD-Meteorologen staunen: „Herrschaftszeiten“

Es wird nass in Deutschland. Starkregen und Hagel rollen auf den Westen zu, treffen aber auch Süden und Mitte des Landes. Teils sind Überschwemmungen möglich.

München - Während sich zu Beginn des Wochenendes noch die Parks, Biergärten und Liegewiesen füllten, wartet der Großteil Deutschlands an diesem Sonntag vergeblich auf einen Lichtblick. Stattdessen rollen immer mehr Unwetter über die Bundesrepublik, teils mit heftigen Ausmaßen.

In tiefem Violett leuchten einige der Gebiete am Sonntag dementsprechend auf der Unwetter*-Karte des Deutschen Wetterdienstes auf. Erneut wird auf höchster Stufe gewarnt. Extrem heftiger Starkregen und Hagel wird im Westen erwartet, sowie gebietsweise starke und teils schwere Gewitter im Westen, in der Mitte und im Süden des Landes. Die Sturmböen können bis zu 80 km/h erreichen, Hagelkörner könnten um die 2cm groß werden.

DWD-Meteorologen staunen über heftigen Starkregen: „Herrschaftszeiten!“

Nordrhein-Westfalen ist besonders betroffen. Hier bahnt sich eine Schneise von Süden bis Norden an: Auf Twitter meldete der DWD am frühen Nachmittag bereits eine „heftige Gewitterzelle“ im östlichen Ruhrgebiet, sowie einige weitere in Hessen, Rheinlandpfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen. Aus Offenbach melden der Dienst Starkregen mit 41,5 Liter pro Quadratmeter in 28 Minuten. Da staunen auch die Experten nicht schlecht: „Wenn die Meteorologen extremes Unwetter nicht nur am Bildschirm, sondern auch am Fenster live mitbekommen: Offenbach Wetterpark meldet 41,5 l/qm in 28 Minuten. Herrschaftszeiten!“

Grund sind offenbar Tiefausläufer in einer südwestlichen Strömung, die feucht-warme Luft nach Deutschland führen und ein hohes Gewitter-Potenzial mit sich bringen. (vs)