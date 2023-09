Das Oktoberfest in München geht los – Heute ist Anstich

Von: Helmi Krappitz

O‘zapft is: Das Oktoberfest geht wieder los. Mit dem Anzapfen des ersten Fasses Wiesn-Bier eröffnet der Münchener Oberbürgermeister das Volksfest.

München – Jedes Jahr lockt das Oktoberfest nicht nur Münchner, sondern Gäste aus aller Welt auf die Theresienwiese. Dort warten Fahrgeschäfte, Festzelte und natürlich das gute Oktoberfestbier auf die Besucher von nah und fern. Und heute ist es wieder soweit. Sobald es um 12 Uhr heißt „O‘zapft is!“, ist das Volksfest eröffnet. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass das Fest länger dauert als sonst.

Oktoberfest: Traditionelles Anzapfen am Samstag um 12 Uhr

Es ist bereits das 188. Münchener Oktoberfest auf der Theresienwiese, das heute eingeläutet wird. Wie es Tradition ist, zapft der amtierende Münchener Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass Wiesn-Bier an und erklärt die Veranstaltung somit für eröffnet. Das Spektakel beginnt um punkt 12 Uhr in der Schottenhamel-Festhalle, gibt die offizielle Oktoberfest-Seite an. Die erste Maß wird dem amtierenden bayerischen Ministerpräsidenten überreicht – also wird Markus Söder (CSU) natürlich vor Ort sein.

Prominente Gäste dürfen auch nicht fehlen: Laut BR soll Schlagerstar Florian Silbereisen erstmals nach der Corona-Pandemie wieder an seinem Stammtisch im Festzelt mitfeiern.

O‘zapft is: Fassanstich ist Oktoberfesttradition

Seit 1950 ist der Anstich fester Bestandteil der Oktoberfesttradition. Ziel ist es, den Zapfhahn mit möglichst wenigen Schlägen mit einem Hammer zu setzen. Der amtierende Oberbürgermeister Reiter teilt sich den Platz der Rekordhalter mit Christian Ude, dem ehemaligen Münchener Oberbürgermeister. Beide schafften einen perfekten Anstich mit zwei Schlägen.

2022 braucht Münchens Oberbürgermeister drei Schläge für den Fassanstich. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Im letzten Jahr brauchte Reiter nach drei Jahren Corona-Pause drei Schläge – und rief traditionell „O‘zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!“ ins Mikrofon. Zwölf Böllerschüsse signalisieren den anderen Festzelten dann, dass nun Bier in die Maßkrüge fließen darf. Die Wiesn ist damit eröffnet.

Anstich: Eröffnung wird im Fernsehen und im Internet übertragen

Wer zu spät dran ist und keinen Platz mehr ergattert, kann das Wiesn-Spektakel auch im Fernsehen oder im Internet live verfolgen. Ab 11.00 Uhr im BR Fernsehen und ab 11.15 Uhr auf dem Ersten. Auch BAYERN 1 und BR24 Radio übertragen den Anstich. Auf der offiziellen Oktoberfest-Internetseite wird das Wiesn-Anzapfen auch live übertragen.

Wiesn: Münchener Stadtrat verlängert Volksfest

Das weltweit größte Volksfest dauert eigentlich bis zum ersten Sonntag im Oktober. Der Münchener Stadtrat hat für dieses Jahr eine Verlängerung beschlossen – bis zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag, den 3. Oktober. Besucher können sich also auf ein 18-tägiges Oktoberfest freuen. (hk)