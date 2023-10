Unternehmer aus Österreich im Urlaub verschollen – Leiche am Strand gefunden

Von: Anna-Lena Kiegerl

Ein 40-jähriger Österreicher wird in Brasilien vermisst. Nun wurde eine leblose Person am Strand angespült. Doch die Identität bleibt ungeklärt.

Wien/Brasília – Nachdem der Österreicher Michael L. vor mehr als einer Woche in Brasilien verschwunden war, mehren sich nun die Hinweise. Es wurde eine männliche Leiche an der Küste entdeckt. Doch Gewissheit herrscht noch nicht, eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll jetzt Klarheit bringen.

Vermisster Mann aus Österreich erkundigte sich nach Tauchmöglichkeiten

Der 40-Jährige wurde zuletzt am 19. Oktober gesehen. Dort erkundigte er sich in einer Strandbar nach Tauchmöglichkeiten, so berichtet es die Kleine Zeitung. Der Mann sei noch gewarnt worden, dass es zu gefährlich sei, ins Wasser zu gehen. So zeigt ihn laut Kronen Zeitung auch das Überwachungsvideo aus dem Strand-Restaurant, nur Minuten vor seinem Verschwinden.

Zudem wurde der Rucksack des Mannes am Strand gefunden. Darin sollen sich Pass, Geldbeutel, Notizen und sein Handy befunden haben. Die Ermittler hofften auf die Daten des Mobiltelefons und stellten bereits einen Antrag auf Auswertung an das Gericht. Auch auf Facebook wird nach dem vermissten Mann gesucht. Das Konsulat und auch die österreichische Botschaft in Brasilien suchen intensiv nach dem Österreicher und stehen in engem Kontakt mit den Behörden.

Leiche an Strand aufgetaucht: Identität noch unklar

Doch wie die Kronen Zeitung berichtet, sei am Sonntag (29. Oktober) eine Leiche an Strand angespült worden. Auch, wenn vermutet wird, dass es sich dabei um den 40-jährigen Österreicher handelt, sei die Identität aufgrund des Zustands der Leiche bisher noch unklar. Der Körper wurde in ein Krankenhaus nach Praia dos Açores gebracht, wo die gerichtsmedizinische Untersuchung durchgeführt wird.

