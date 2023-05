Österreich: Drei Tote bei Brand in Klinik

Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzkräfte stehen vor dem Klinikum in Mödling. © Matthias Stur/PRESSESTELLE BFK MÖDLING/APA/dpa

Drei Männer sind bei einem Brand in einer Klinik ums Leben gekommen, eine Frau wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen.

Mödling - Bei einem Brand in einer österreichischen Klinik sind drei Patienten ums Leben gekommen. Die Flammen waren laut Behörden in der Nacht zum Dienstag in einem Zimmer im dritten Stock des Landesklinikums Mödling bei Wien ausgebrochen. Für drei Männer in dem Raum sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte Matthias Hofer, Sprecher der Landesgesundheitsagentur (LGA), zur Nachrichtenagentur APA.

Der Feueralarm wurde um 1.00 Uhr ausgelöst. „Dieser Brand dürfte sich sehr rasch mit einer großen Intensität im Raum ausgebreitet haben. Die ganze Station war innerhalb kürzester Zeit verraucht“, sagte Hofer dem Sender ORF. Rund 170 Feuerwehrleute rückten zu dem großen Krankenhaus aus und beendeten ihren Löscheinsatz nach etwa zwei Stunden. Bundes- und Landeskriminalamt nahmen Ermittlungen zur Brandursache auf.

Laut Polizei starben Patienten im Alter von 75, 78 und 81 Jahren. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Ursprünglich war die LGA von etwa 20 Leichtverletzten ausgegangen.

Wegen des Rauchs mussten rund 90 Patienten verlegt werden. Außerdem wurde am Dienstag der Operationsbetrieb eingestellt, da die fünf OP-Säle des Krankenhauses vorübergehend nicht benützbar waren. Das Landesklinikum Mödling verfügt über fast 340 Betten und versorgt jährlich rund 34.000 stationäre Patienten. dpa