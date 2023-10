Verzweifelte Suche in Südtiroler Alpen: Wanderer im Ahrntal vermisst - Neuschnee bremst Retter aus

Von: Marcus Giebel

Wo ist Christoph Mair am Tinkhof (l.)? Die Rettungskräfte mussten ihre Suche unterbrechen. © Bergrettungsdienst im AVS Ahrntal

In Südtirol wird ein Wanderer vermisst. Die Suche muss aus mehreren Gründen unterbrochen werden. Die Behörden wenden sich an die Öffentlichkeit.

Ahrntal/Bozen – Seit mehr als einer Woche fehlt von Christoph Mair am Tinkhof jede Spur. Am Freitag, dem 13. Oktober, wurde er um 7 Uhr bei der Bizat Hütte in St. Johann im Ahrntal, dem selbsternannten Familienparadies am Sonnenweg auf 1430 Metern Höhe, zuletzt gesehen. Montagfrüh wurde der 51-jährige Südtiroler offiziell vermisst gemeldet.

Wanderer in Südtirol vermisst: Suchaktion bislang ohne Erfolg

Doch eine groß angelegte Suche brachte keinen Erfolg. Wie Gerd Oberlechner, Rettungsstellenleiter-Stellvertreter des Bergrettungsdienstes im Alpenverein Südtirol EO, auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA berichtet, stiegen Hubschrauber – teilweise mit Recco-Suchgerät – auf, Suchhunde nahmen die Fährte auf, Drohnen mit hochauflösenden Kameras waren im Einsatz.

Die Bergrettungen Ahrntal und Sand in Taufers, die Finanzwache und die Hundeführer Pustertal arbeiteten Hand in Hand. Die infrage kommenden Gipfel und Wanderwege wurden abgesucht. Auch die Feuerwehr St. Johann unterstützte logistisch.

Suche nach vermisstem Wanderer: Neuschnee erschwert Arbeit der Rettungskräfte

Doch die über zwei Tage laufende und großangelegte Aktion, an der 50 Bergretter und 30 Feuerwehrleute beteiligt waren, förderte keinen Anhaltspunkt zutage, was mit dem laut Oberlechner sehr erfahrenen Wanderer passiert ist. Hinzu kam Neuschnee, weshalb vorerst nicht mehr nach Mair am Tinkhof gesucht werden kann.

„Die Suche ist aber nur unterbrochen, nicht abgebrochen“, betont der Bergretter. Zusätzlich erschwerend komme hinzu, dass der Vermisste in der Vergangenheit schonmal tagelang nicht nach Hause gekommen sei, sich den Bergen offensichtlich bestens zurechtfindet. Deshalb ist es auch möglich, dass er das bei der Suchaktion durchkämmte Gebiet längst verlassen hat.

Mann in den Südtiroler Alpen verschwunden: Erfahrener Wanderer bis nach Österreich gekommen?

Es wurde daher auch Kontakt nach Österreich aufgenommen, mit der Bitte, auch dort in und um die Hütten herum die Augen offen zu halten. Da Mair am Tinkhof mittlerweile seit einer Woche kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hat, wird immer wahrscheinlicher, dass ihm etwas zugestoßen ist. Dies kann aber genauso im bereits durchsuchten Gebiet geschehen sein wie auch in größerer Entfernung.

Bislang wurde in einem Bereich nach dem Mann gesucht, der näher an einem Parkplatz in St. Johann liegt. Denn dort wurde laut stol.it das Auto des 51-Jährigen gefunden, woraus geschlossen wurde, dass er dort seine Wanderung begonnen hat.

Foto des Vermissten veröffentlicht: Behörden bitten Öffentlichkeit um Mithilfe

Am Donnerstag machten die Behörden die Suche nach Mair am Tinkhof schließlich mit einer Pressemitteilung öffentlich. Die Angehörigen gaben dafür ein Foto des Vermissten frei. Dieses zeigt ihn mit Hut, Shirt und kurzer Hose sowie Rucksack und Wanderstock auf einem Felsen nahe einem Gipfelkreuz sitzend, während er in die Kamera schaut.

Die Öffentlichkeit wurde im Mithilfe gebeten. Wer den Mann seit vergangenem Freitagmorgen gesehen hat oder zweckdienliche Hinweise geben kann, solle sich an die Landesnotrufzentrale unter der Nummer 112 wenden.

Zunächst waren jedoch keine Informationen dabei, die den Rettungskräften weiterhelfen konnten. „Es gab ein paar Hinweise, denen wir nachgegangen sind. Aber die haben leider nicht weitergeholfen“, bedauert Oberlechner. Vorerst heißt es für ihn und die anderen Retter abwarten und hoffen. Aber auf keinen Fall aufgeben.

Positiv endete die Suche nach einer Vermissten aus Bozen. Derweil rechnet Reinhold Messner nach einem Gipfel-Streit mit einem deutschen „Bergchronisten“ ab. (mg)