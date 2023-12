Tödlicher „Lückenfüller“: Zombie-Droge erreicht auch Österreich

Von: Michelle Brey

Fentanyl ist besonders gefährlich, wenn es, beispielsweise mit Herion, unwissend konsumiert wird. © Theissen/Imago

Der Konsum von Fentanyl spielt auch in Deutschlands Nachbarland eine Rolle. Es wird 50-mal stärker als Heroin und führt häufig zum Tod.

Wien – Die Droge Fentanyl ist in den USA ein Riesen-Problem. Laut zdf.de verloren allein 2021 mehr als 70.000 Menschen ihr Leben durch eine Überdosis. In Deutschland ist das Opioid, das auch als „Zombie-Droge“ betitelt wird, bereits angekommen. Und auch in Nachbarland Österreich wird Fentanyl offenbar immer häufiger konsumiert.

Drogenkonsum in Österreich: Welche Rolle spielt „Zombie-Droge“ Fentanyl im Nachbarland?

Der „Bericht zur Drogensituation 2022“ lieferte einige Fakten zum Drogenkonsum in der Alpenrepublik. Er wurde im Auftrag der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, Lissabon, und des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz erstellt.

Zwischen 35.000 und 40.000 Personen konsumieren risikoreiche Opioide (häufig in Kombination mit anderen illegalen Drogen, Alkohol oder Psychopharmaka).

Rund 50 Prozent davon sind in der österreichischen Hauptstadt Wien ansässig.

Bei etwa mehr als drei Viertel der Betroffenen handelt es sich um Männer.

Altersverteilung: Acht Prozent der Betroffenen sind unter 25 Jahre alt, 31 Prozent sind 25 bis 34 Jahre, und 61 Prozent sind 35 Jahre oder älter.

Mit Blick auf die drogenbezogenen Todesfälle (tödliche Überdosierungen) zeigte sich in Österreich 2021 im Vergleich zu den Vorjahren ein starker Anstieg. Das geht aus dem „Epidemiologiebericht Sucht 2022“ hervor.

Jahr Drogenbezogene Todesfälle 2021 235 2020 191 2019 196 2018 184

Wie Gottfried Jakober, Geschäftsführer der Suchthilfe Salzburg gegenüber Heute.at sagte, ist Fentanyl „vereinzelt als Ersatzdroge“ in Österreich im Einsatz. Die genauen Zahlen sind zunächst nicht bekannt. Im Bericht zur Drogensituation 2022 hieß es mit Bezug auf synthetische Opioide, zu denen Fentanyl zählt, dass „nur Einzelfallberichte“ vorliegen.

„Lückenfüller“ Fentanyl: Droge auch in Österreich angekommen

„Fentanyl wird quasi als Lückenfüller eingesetzt bei sonstigem regelmäßigem Konsum von anderen Drogen“, erklärte Jakober weiter. Zunächst spiele das Opioid im Beratungskontext noch eine untergeordnete Rolle. In Wien ist Fentanyl „kein Thema“, das erklärten sowohl Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien, als auch die Sucht- und Drogenberatung Kolping gegenüber dem österreichischen Portal. „Wichtig ist, dass neben dem Austausch über Ländergrenzen hinweg auch die Prävention flächendeckend stattfindet“, so Lochner. Die internationalen Entwicklungen würden genau beobachtet werden.

Fentanyl wirkt 50-mal stärker als Heroin. Letzterem werden allerdings oftmals synthetische Opioide wie eben Fentanyl oder Nitazene beigemischt. Pharmazeutisches Fentanyl ist für die Behandlung starker Schmerzen, etwa bei fortgeschrittenem Krebs, zugelassen. Der Name „Zombie-Droge“ entstand durch die zusammengesackte, vornübergebeugte Haltung und die unkontrollierten Bewegungen, die ein Konsum bei Menschen verursacht. In den USA wurden 2022 rund 379 Millionen Dosen Fentanyl beschlagnahmt. (mbr)