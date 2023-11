Kurioses Video aus Österreich aufgetaucht: Polizist Uwe gibt Tipps für den gelungenen Einbruch

Von: Nico Reiter

Drucken Teilen

Die Polizei in Wien veröffentlicht nicht ganz ernst gemeinte Tipps, die Einbrecher ins eigene Heim locken sollen. Präsentiert werden diese von dem bereits auf TikTok bekannten Polizisten Uwe.

Wien – Uwe Schaffer ist Polizist und Tiktok-Star. Im Duo „Cop&Che“ ist der Polizist online bekannt. In diesen Videos arbeitet er mit Achmad, einem Tschetschenen, zusammen. Gemeinsam haben sie sich das Ziel gesetzt, Jugendliche über das österreichische Recht zu informieren. Sein neustes Video auf der Instagram-Seite der Polizei Wien richtet sich an Haus- und Wohnungsbesitzer.

Die Polizei Wien hat darin einen Ratgeber zusammengestellt, wie Sie Einbrechern das Leben erleichtert. Selbstverständlich sind diese Ratschläge nicht wirklich zur Umsetzung gedacht, sie dienen lediglich als Negativbeispiele. Etwas direkter bietet auch die deutsche Polizei Ratschläge zur Verhinderung von Einbrüchen an.

Polizist Uwe gibt Tipps für den gelungenen Einbruch © Jochen Tack/Imago

Polizist Uwe gibt Ratschläge für einen erfolgreichen Einbruch

Sein erster Ratschlag lautet, den Schlüssel zur Wohnung unter der Fußmatte oder in einem Blumentopf neben der Tür zu verstecken: „Dann braucht der arme Teufel nicht so lange suchen“, so die Erklärung. Der Polizist, empfiehlt auch, das Haus nicht vollständig zu beleuchten, da Bewegungsmelder die Einbrecher nur erschrecken könnten, „Vielleicht kriegt er noch einen Herzinfarkt!“.

Nicht nur wegen der Frischluft sollte man ab und zu lüften. Polizist Uwe rät dazu, die Fenster einen Spalt breit geöffnet zu halten, um Einbrechern das Aufbrechen zu ersparen. Das hat auch noch einen weiteren Vorteil: „Dann macht er auch nichts kaputt“. Um ein Durchwühlen der Wohnung zu vermeiden, sollten die wertvollsten Gegenstände offen auf dem Tisch platziert und nicht weggeschlossen werden.

Auch wenn klar ist, dass sie nicht ganz ernst zu nehmen sind, stoßen die Ratschläge bei den Nutzern auf große Begeisterung: „Habe meine Alarmanlage sicherheitshalber abmontiert. Will keine Lärmanzeige bekommen, wenn jemand einbricht“, spinnt ein Nutzer die humorigen Ratschläge weiter. „Hab gleich eine Leiter ans Haus gestellt, dass er fensterln kann“, kommentiert ein weiterer hilfsbereiter Bürger. Eine Nutzerin erinnert: „Nicht zu vergessen, über Social Media die Abwesenheit zu posten“. Einzelne User finden jedoch, dass das Thema durch das Video ins Lächerliche gezogen und nicht ernst genommen wird.

Ratgeber mit echten Tipps der Polizei Wien

Oft wird angenommen, Einbrüche würden nur in der Nacht passieren. Das stimmt nicht. Auch in der Dämmerung besteht große Gefahr. In einer Broschüre der Kriminalprävention liefert die Wiener Polizei Ratschläge, wie man sein Heim optimal gegen Einbrüche absichern kann:

Installation von ausreichender Beleuchtung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

Mindestens ein Licht anschalten bei Abwesenheit

Bewegungsmelder im Außenbereich verwenden

Außensteckdosen abschalten

Nur Lüften, wenn sich jemand im Haus befindet

Selbst bei kurzer Abwesenheit Fenster und Türen stets verriegeln

Ein Türspion kann zusätzliche Sicherheit bieten

Schlüssel nicht in der Nähe der Tür verstecken

Eine Gegensprechanlage kann hilfreich sein

Ein Balkenriegelschloss oder eine Alarmanlage installieren.

Zur Einfriedung des Grundstücks Mauern und Zäune anstelle von Sträuchern verwenden

Zäune mit einem Überkletterschutz ausstatten

Werkzeuge und Leitern sicher verstauen

Bargeld nur in geringen Mengen zu Hause lagern

Kontakt zu Ihren Nachbarn pflegen

Wie die Polizei beim Einbruchschutz hilft Fotostrecke ansehen

Das Video hat viele User zum Lachen gebracht. Trotz seiner humorvollen Absicht können einige nützliche Ratschläge an Haus- und Wohnungseigentümer daraus gezogen werden. Die Polizei warnt außerdem vor neuen Einbruchsmethoden. Darüber hinaus informiert sie über die unsichersten Orte, um Geld im Haus zu verstecken.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Nico Reiter sorgfältig überprüft.