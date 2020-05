Offene Schranke: 16-Jährige stirbt an Bahnübergang

Spuren des tödlichen Unglücks an dem Bahnübergang im Frankfurter Stadtteil Nied. Foto: Boris Roessler/dpa

Tödlicher Unfall in Frankfurt

An einem Bahnübergang in Frankfurt-Nied erfasst ein Zug eine 16-Jährige sowie einen Radfahrer und kracht in ein Auto. Die Jugendliche stirbt. Jetzt wollen die Ermittler klären, warum die Schranke offen war.