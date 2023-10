Ringförmige Sonnenfinsternis: So sah der „Feuerkranz“ am Himmel aus

Von: Tanja Banner

In Deutschland ist die ringförmige „Feuerkranz“-Sonnenfinsternis am 14. Oktober nicht zu sehen. Trotzdem kann man das Himmelsspektakel heute live verfolgen.

Update vom 15. Oktober: In Nord-, Mittel- und Südamerika haben zahlreiche Menschen am Samstag (14. Oktober) eine ringförmige Sonnenfinsternis verfolgt. Unter anderem in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico versammelte sich eine Menschenmenge, um das Spektakel zu sehen. „Es ist majestätisch. Wir sind sprachlos“, schilderte eine Zuschauerin. „Es ist wie ein schwarzes Loch“, sagte ein achtjähriger Junge, der das Ereignis gemeinsam mit seiner Familie begeistert verfolgte: „Der Mond bedeckt die Sonne, und dann ist da ein Ring rundherum.“

Die ringförmige Sonnenfinsternis war aus zahlreichen Regionen in Nord-, Mittel- und Südamerika zu verfolgen und dauerte jeweils zwischen 30 Sekunden und fünf Minuten. Davor und danach war eine längere teilweise Sonnenfinsternis zu sehen. Neugierige waren dringend aufgerufen, die Finsternis nur mit Spezialbrillen zu verfolgen. Anderenfalls drohten schwere Augenverletzungen, warnte die US-Raumfahrtbehörde Nasa.

Die Feuerkranz-Sonnenfinsternis am Himmel über San Antonio im US-Bundesstaat Texas. © Eric Gay/AP/dpa

Erstmeldung vom 14. Oktober: München – Wenn sich am Samstag (14. Oktober) der Neumond vor die Sonne schiebt und für eine ringförmige Sonnenfinsternis sorgt, dann schaut ganz Deutschland in die Röhre. Denn von der Sonnenfinsternis wird hierzulande am Himmel nichts zu sehen sein – weder eine partielle Finsternis noch der charakteristische „Feuerkranz“ der ringförmigen Sonnenfinsternis. Doch dem Internet sei Dank gibt es heutzutage Möglichkeiten, das Himmelsspektakel live trotzdem zu verfolgen.

Gleich mehrere Livestreams der ringförmigen Sonnenfinsternis wurden vorab angekündigt. Alle werden aus den USA gesendet, wo man auf einem etwa 180 Kilometer breiten Korridor, der quer durchs Land führt, die Feuerkranz-Sonnenfinsternis in ihrer ganzen Pracht erleben kann. In den Teilen des Landes, die abseits des Korridors liegen, wird die Sonne nur partiell verfinstert sein – ein toller Anblick, aber nicht so beeindruckend wie eine ringförmige Sonnenfinsternis.

Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond die Sonne nicht komplett – außen bleibt ein Ring oder „Feuerkranz“ sichtbar. (Archivbild) © dpa/Gustavo Cuevas

Ringförmige Sonnenfinsternis: Livestreams zeigen das Himmelsspektakel heute

Die entsteht, weil die Scheibe des Mondes aus irdischer Sicht nicht groß genug erscheint, um die gesamte Scheibe der Sonne zu verdecken. Um die Ränder des Mondes legt sich deshalb ein Sonnenring und sorgt für das spektakuläre Himmelsphänomen. Wer sich das Ereignis von Deutschland aus im Livestream anschauen will, hat Glück: Die ringförmige Sonnenfinsternis beginnt um etwa 17 Uhr deutscher Zeit und endet erst gegen 23 Uhr. Ihren Höhepunkt, also den „Feuerkranz“, erreicht die ringförmige Sonnenfinsternis um etwa 20 Uhr.

Partielle Finsternis beginnt 17.03 Uhr (MESZ) Volle Finsternis beginnt 18.10 Uhr Maximale Verdunklung 19.59 Uhr Volle Finsternis endet 21.49 Uhr Partielle Finsternis endet 22.55 Uhr Quelle: timeanddate.de

Nasa bietet heute einen Livestream der „Feuerkranz“-Sonnenfinsternis an

Die US-Raumfahrtorganisation Nasa startet ihren Livestream aus den US-Bundesstaaten Texas und New Mexico um 17.30 Uhr. Angeboten werden Blicke auf die Sonnenfinsternis, wie sie sich ihren Weg durch die USA bahnt. Fachleute sollen außerdem live erklären und einordnen, was am Himmel zu sehen ist.

Der Sonnenfinsternis-Livestream des Portals timeanddate.com wird mit mehreren Partnern zusammenarbeiten, um von verschiedenen Orten Livebilder der ringförmigen Sonnenfinsternis zu erhalten. Der Livestream startet um 16.30 Uhr. Das Naturwissenschafts-Museum Exploratorium in San Francisco hat gleich mehrere Streams geplant, die die Sonnenfinsternis zeigen sollen. Ein Standort für die Sonnenbeobachtung ist im „Valley of the Gods“ im US-Bundesstaat Utah, außerdem gibt es auch zwei Livestreams, die die Sonne im Teleskop zeigen.

Auch die Online-Teleskope Slooh (ab 17 Uhr) und Virtual Telescope (ab 16.30 Uhr) zeigen die ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober in Livestreams. Bis zur nächsten Sonnenfinsternis, die in Deutschland am Himmel zu sehen ist, muss man sich noch etwas gedulden: Erst am 29. März 2025 ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. (tab)