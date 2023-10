Kälte-Peitsche trifft Österreich und Südtirol: Temperaturen nähern sich dem Gefrierpunkt

Von: Sebastian Richter

Teilen

In Österreich bahnt sich der Winter an: Die Temperaturen fallen auf den Gefrierpunkt. Auch in Südtirol starten erste Schneekanonen ihre Arbeit.

Südtirol – Und dann geht es mit dem Herbstwetter doch jedes Jahr sehr schnell: In Österreich und Südtirol steht der Winter vor der Tür. Nach den Temperaturrekorden der letzten Tage kommt nun die Kälte-Peitsche. Schon am Montagmorgen zeigte das Thermometer Werte rund um den Nullpunkt an.

Mit der Kälte erwacht auch der Wintersport aus seinem Sommerschlaf: Die ersten Schneekanonen in Südtirol laufen bereits, wie Meterologe Dieter Peterlin auf X (früher Twitter) berichtet. Am Wochenende könne man in den höheren Lagen bereits mit natürlichem Schnee rechnen. Die Temperaturen nehmen bis dahin allerdings erstmal Anlauf - und der goldene Herbst zeigt auch noch einmal kurz sein Gesicht.

Wetter-Prognose in Österreich: Temperaturen nähern sich Gefrierpunkt

Laut den Metereologen von Geosphere Österreich (GSA) bleibt das Wetter nämlich zunächst frostig: Am Morgen gehen die Wetterexperten von Temperaturen zwischen minus 3 und plus 6 Grad aus. Mehr als maximal 9 bis 16 Grad sind auch im Laufe des Dienstags nicht drin. Dennoch zeigt sich die Sonne: „Bis Mittag überwiegt in den meisten Landesteilen sonniges und trockenes Wetter“, heißt es vom GSA.

Skifahren in den Dolomiten: In Südtirol laufen bereits die Schneekanonen. (Archivfoto) © Daniel Karmann/dpa

Frost in Österreich: Herbst bringt wechselhaftes Wetter

In der Nacht fallen die Temperaturen dann allerdings wieder auf -1 bis 5 Grad Celsius. Lokal erreichen die Temperaturen am Mittwochmorgen erneut lediglich minus 2 bis plus 8 Grad, die Tageshöchstwerte liegen bei 10 bis 18 Grad.

Erst zum Wochenende zeigt sich der Herbst wieder von seiner schönen Seite: Am Donnerstag rechnen die Experten von GSA mit Temperaturen im positiven Bereich, bis zu 22 Grad sind dann möglich. Am Freitag legt der Herbst noch eine Schippe drauf – dann werden laut Vorhersage sogar 24 Grad in Österreich wieder erreicht. (spr)

Insgesamt lässt sich das Wetter in Österreich im Oktober mit bestem Gewissen als „wechselhaft“ bezeichnen. Erst vor rund einer Woche verzeichnete die Republik eine Tropennacht und damit einen weiteren Temperatur-Rekord.