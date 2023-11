Olivenöl aus Spanien so teuer wie noch nie: Das steckt dahinter

Von: Judith Finsterbusch

Für einen Liter Olivenöl zahlt man in Spanien 2023 knapp 10 Euro - noch nie war Öl so teuer. Die Gründe für den Preis-Anstieg lesen sie hier:

Jaén - Noch nie war Olivenöl aus Spanien so teuer wie 2023. Dabei hat die Ernte gerade erst begonnen, und die Prognosen sehen gar nicht so schlecht aus wie monatelang befürchtet. Dennoch werden Hitze und Dürre, vor allem in Spaniens Haupt-Anbauregion Andalusien, als Hauptgründe für den extremen Preis-Anstieg in diesem Jahr genannt. Landwirte und Experten vermuten jedoch, dass sich hinter dem extrem teuren Olivenöl aus Spanien noch andere Gründe verbergen, berichtet costanachrichten.com.

In spanischen Supermärkten ist aktuell ein Liter gutes Olivenöl kaum für unter 10 Euro zu bekommen - und davon, dass die Preise für einen der wichtigsten Bestandteile der mediterranen Ernährung noch einmal auf das Niveau von vor einigen Jahren sinken, ist kaum auszugehen. In Spanien steigen die Konsumenten teilweise bereits auf günstigere - wenn auch nicht so gesunde - Alternativen um.