Orkan peitscht über Österreich: Ein Mann tot – Tiroler Bauer berichtet, wie Unwetter seinen Hof zerlegt

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Erdrutsche, umgestürzte Bäume, überflutete Flüsse: Orkanböen und starker Regen setzten Österreich und Südtirol zu. © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Feuerwehr im Dauereinsatz. Mit 197 km/h fegte am Freitag ein Orkan durch Österreich, dazu kam starker Regen. In Tirol wurde ein Mann von einem Baum erschlagen.

Landeck – Warnstufe „Rot“ im Zillertal, „Orange“ in Tirol: Ein heftiger Orkan traf Österreich am Freitag (20. Oktober) – mit Windspitzen von fast 200 km/h. Verwüstung und Unwetter-Schäden verteilen sich über das ganze Land. In Salzburg waren 14.000 Haushalte vorübergehend ohne Strom. Starker Regen führte zu kleineren Erdrutschen in Südtirol, in Vorarlberg fiel der Zugverkehr aus, auch die Brennerbahnstrecke wurde gesperrt.

Unwetter tobt in Österreich: Baum erschlägt Mann in Landeck

Auf einer Forstraße in Landeck wurde ein Mann von einem Baum erschlagen, berichtet die Nachrichtenagentur APA. Der 86-Jährige war aus seinem Auto gestiegen, um einen kleinen Baum von der Straße zu beseitigen. Dabei knickten weitere Bäume um, einer traf den Mann tödlich. Er starb noch am Unfallort.

Sturm zerlegt Bauernhof in Tirol: „Das hat es noch nie gegeben“

Ein Bergbauer aus der Tiroler Gemeinde Ampass beklagt heftige Schäden an seinem Hof. Er filmte, wie das Unwetter Ziegel abdeckte und Fenster zerschlug. Die Bilder schickte er der Zeitung Krone und sagt: „Das hat es noch nie gegeben“, er stehe immer noch unter Schock.

Ein Ziegel schlug seine Haustüre ein. Der Mann ist sich sicher: „Wir wären tot, wenn uns so ein Ziegel trifft.“ Sogar ein gesicherter Kran kam im Orkan ins Wanken.

Österreichische Feuerwehr rückt 250 Mal aus – Steinschläge, Erdrutsche und umgestürzte Bäume auch in Südtirol

Auch der Landesfeuerwehrverband Südtirol berichtet von 30 Einsätzen am Freitag, 250 Einsätze sollen es in Österreich gewesen sein. Es regnete so stark, in Meran, Etsch und Marling haben die Pegelstände der Flüsse Vorwarnstufe erreicht. Steinschläge und Erdrutsche trafen die Straßen, etliche Bäume stürzten um.

Schwere Unwetter und ein Todesopfer gab es auch an der Ostseeküste in Deutschland, hier erreichten die Wasserpegel Rekordniveau. (moe)