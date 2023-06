Prügelnde Passagiere zwingen Urlaubsflieger zur Zwischenlandung – mitten im Atlantik

Von: Michelle Brey

Die Vorfreude auf den Urlaub war sicherlich groß. Das Flugzeug, mit dem die Passagiere reisten, musste jedoch ungewollt landen.

München – Nahe oder weit entfernte Ziele wie Italien, Mallorca oder die USA: In den Sommermonaten zieht es viele Menschen in den Urlaub. Gutes Wetter, leckeres Essen, Sonne, Sand und Meer locken. Ein entspannter Start in die Auszeit ist dabei für viele schon einmal die halbe Miete. Zwei Passagiere eines Condor-Flugzeugs schafften es, das alles anderen Insassen zu vermiesen.

An Bord kam es am Sonntag nämlich zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die Boeing 767 hatte eigentlich Punta Cana, einen Urlaubsort in der Dominikanischen Republik, als Ziel. Die beiden Passagiere brachten das Flugzeug jedoch wortwörtlich vom Kurs ab.

Urlaubsflieger muss zur Zwischenlandung ansetzen - wegen Prügelei zwischen Passagieren

„Wir können bestätigen, dass es an Bord von Flug DE2208 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Gästen gekommen ist“, bestätigte eine Sprecherin der Fluggesellschaft Condor gegenüber der Bild-Zeitung. Die Situation zwischen den Passagieren war jedoch offenbar nicht zu lösen, eine „nachhaltige Deeskalation“ nicht herbeizuführen. Daher „entschied der Kapitän, wie in einem solchen Szenario vorgesehen, für eine außerplanmäßige Zwischenlandung auf den Azoren in Ponta Delgada“, erklärte die Condor-Sprecherin weiter. Auch ein Lufthansa-Flugzeug wurde einst ungeplant zur Landung gezwungen.

Ein Flugzeug von Condor musste aufgrund eines Zwischenfalls einen ungeplanten Zwischenstop machen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Auf der Insel im Atlantik gelandet, wurden die prügelnden Passagiere der Polizei übergeben, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Doch der Zwischenfall hatte nun auch Folgen für alle anderen Insassen. Denn die Reise konnte nicht ohne weiteres fortgesetzt werden. Ein Problem folgte auf das nächste.

Mit dem Flugzeug in den Urlaub: Prügelei an Bord sorgt für drastische Verzögerung

Der Zeitaufwand, den die Zwischenlandung und die Übergabe der beiden Passagiere gekostet hatte, war zu groß. Aufgrund von Arbeitszeitbestimmungen, so heißt es übereinstimmend, konnte die Boeing nicht weiter zum Zielort fliegen. Damit nicht genug. Denn am Ort der Zwischenlandung waren nicht genug Hotelzimmer für alle Passagiere vorhanden.

Also hob das Flugzeug wieder ab - und landete in Teneriffa. Von dort aus ging es erst am Montag weiter nach Punta Cana. Weder die Crew noch die Fluggäste dürften über diese Verzögerungen sonderlich erfreut gewesen sein.