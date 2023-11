Leoniden im Jahr 2023: Perfekte Bedingungen für Sternschnuppen-Jäger

Von: Tanja Banner

Die Leoniden, einst ein aktiver Sternschnuppen-Strom, sind 2023 wieder im Fokus. Doch wird das Himmelsereignis die Erwartungen erfüllen?

München – Der November galt einst als der Monat der Sternschnuppen par excellence. Die Leoniden stellten einen aktiven Meteorstrom dar und wurden zusammen mit den berühmten Perseiden im August und den Geminiden im Dezember in einem Atemzug genannt. Heute sind nicht mehr viele Sternschnuppen zu sehen – doch 2023 sind die Bedingungen für die Beobachtung besonders günstig.

Die Leoniden sind bekannt für ihre intensiven Ausbrüche. In den Jahren 1799, 1833, 1866 und 1966 gab es regelrechte Meteorstürme, bei denen pro Stunde mehrere tausend Sternschnuppen sichtbar waren. Auch 1998 und 1999 konnten reichhaltige Meteorschauer beobachtet werden. 2023 wird das jedoch anders sein. In diesem Jahr ist kein spektakuläres Sternschnuppen-Feuerwerk der Leoniden zu erwarten.

Name: Leoniden Typ: Meteorstrom Zeitraum: 6. November bis 30. November Maximum: 18. November 2023 um 6 Uhr MEZ Sternschnuppen pro Stunde (ZHR): 10 Quelle: IMO Meteor Shower Calendar

Sternschnuppen-Strom der Leoniden im November 2023 nicht sehr auffällig

Am 18. November 2023 um 6 Uhr MEZ wird die Erde eine Staubspur im Weltraum durchqueren, die der Komet 55P/Tempel-Tuttle auf seiner Sonnenumrundung hinterlassen hat. Dabei dringen Staubpartikel in die Erdatmosphäre ein und erzeugen die Sternschnuppen, die scheinbar über den Himmel huschen.

Sternschnuppen flitzen ohne Vorwarnung über den Himmel – ein beeindruckender Anblick. (Archivbild) © Richard Brian/dpa

Die Internationale Meteor Organisation (IMO) prognostiziert für die Leoniden im Jahr 2023 zehn Sternschnuppen pro Stunde. Diese Zahl kann jedoch nur unter idealen Beobachtungsbedingungen erreicht werden - der Himmel muss sehr dunkel sein und der Blick in den Himmel möglichst ungestört. Zudem muss der Radiant, der Punkt am Himmel, aus dem die Sternschnuppen zu strömen scheinen, hoch am Himmel stehen. Es ist sehr schwierig, diese Bedingungen zu erfüllen - man sollte also mit weniger Sternschnuppen pro Stunde rechnen.

Leoniden 2023: Kein kräftiger Meteorschauer, aber gute Beobachtungsbedingungen

2023 ist jedoch grundsätzlich ein gutes Jahr, um die Leoniden zu beobachten: Das Sternbild Löwe, aus dem die Meteore zu strömen scheinen, steht rund um das Maximum am 18. November um 6 Uhr hoch am Himmel. Zu dieser Zeit ist der Himmel noch dunkel und auch der Mond stört nicht mit seinem Licht, da der Vollmond erst am 27. November ist und er daher schon am frühen Abend untergeht. (tab)

