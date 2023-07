Direkt neben Brennerautobahn: Felssturz in Italien verursacht spektakuläre Staubwolke

Von: Christoph Gschoßmann

In der Nähe der Brennerautobahn kam es zu einem gewaltigen Felssturz. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein Tier könnte der Auslöser gewesen sein.

München – Eine riesige Staubwolke ganz in der Nähe der Brennerautobahn: Im Südtiroler Unterland kam es zu einem Aufsehen erregenden Steinschlag. Glücklicherweise ging dieser glimpflich aus. Am Sonntag (2. Juli 2023) löste sich gegen 10 Uhr bei Pfatten (italienisch: Vadena) an den Pfattner Wänden Felsbrocken. Mit „donnerndem Getöse“, wie Südtirol News schreibt, rauschten diese zu Tal. Pfatten liegt südlich der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen. Die Pfattner Wände in der Gegend von Birti, zwischen Laimburg und Carnel,

In Pfatten in Südtirol kam es zu einem Felssturz. © FF Pfatten

Schutzwall fängt Geröllmassen in Südtirol auf - Brennerautobahn nicht beschädigt

Demnach wurde das Material in 25 Metern Länge von einem Schutzwall aufgefangen, nur einige Steine wurden in eine angrenzende Obstwiese geschleudert. Ein Baum wurde dabei zerstört. Nicht beschädigt wurde glücklicherweise die vorbeiführende Straße sowie die Brennerautobahn, auf der jährlich Millionen Touristen von Deutschland über Österreich nach Italien fahren. Die Freiwillige Feuerwehr des 1000-Seelen-Dorfs Pfatten war im Einsatz, doch Verletzte gab es nicht. Gegenüber der Zeitung Alto Adige zeigte sich Bürgermeister Elmar Oberhofer sehr erleichtert, dass der Zwischenfall glimpflich verlaufen sei.

Pfatten/Südtirol: Hat ein Reh den Steinschlag ausgelöst?

Noch sind die Gründe für das Ereignis unklar. Eine Theorie gibt es jedoch: Der Steinschlag in Pfatten war möglicherweise tierischen Ursprungs. Laut der Freiwilligen Feuerwehr könnte ein Reh der Grund gewesen sein, warum sich an der Wand Gesteinsbrocken gelöst hatten. (cgsc)

