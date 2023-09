Vor dem Erdbeben in Marokko soll der Himmel geleuchtet haben – Wissenschaftler kennen das Phänomen

Ein stark zerstörtes Café am Rande einer Klippe in Moulay Brahim, Marokko, am 11. September. © Sima Diab/The Washington Post

Vor Erdbeben wie dem in Marokko beobachten manche Menschen ein seltsames Leuchten am Himmel. Die „Erdbebenlichter“ sind real, sagt die Wissenschaft.

Blitze. Ein seltsames Glühen. Ungewöhnliche Blitze. Nutzer sozialer Medien berichteten von seltsamen Lichtern am Himmel in der Nähe des Erdbebens vom Freitag in Marokko, das mehr als 2.600 Menschenleben gefordert und Tausende verletzt hat.



Obwohl es schwierig ist, die Beiträge in den sozialen Medien zu verifizieren, sagen Wissenschaftler, dass Erdbeben verschiedene Lichtphänomene in unserer Atmosphäre erzeugen können, die auf elektrische Veränderungen unter der Oberfläche hinweisen.



„Das Erdbeben [in Marokko] ereignete sich in der Nacht“, sagte der Geophysiker Friedemann Freund. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Erdbebenlichter von Menschen gesehen und vielleicht sogar von Kameras aufgezeichnet werden können, ist relativ hoch.“



Lichterscheinungen können mit Erdbeben in Verbindung stehen

Mehrere verschiedene Lichterscheinungen können mit Erdbeben in Verbindung gebracht werden. Blitze sind häufig, auch wenn es sich nicht um die typischen Blitze eines Gewitters handelt. Erdbebenblitze wandern vom Boden zu den Wolken und werden durch elektrische Ladungen aktiviert, die mit der seismischen Aktivität in der Erde verbunden sind. Andere Lichter werden auch eindeutig mit künstlichen, vom Menschen geschaffenen Lichtquellen wie Strommasten oder Lampen in Verbindung gebracht.



Aber die „Erdbebenlichter“, von denen Friedemann spricht, werden durch die tektonischen Bewegungen der Erdbebenplatten erzeugt. Nach Angaben des United States Geological Survey können sie als gleichmäßiges Glühen, Lichtkugeln, Luftschlangen oder Blitze auftreten.



Friedemann erklärt, dass unser Planet elektrisch leitfähig ist: Wenn wir den Stecker in die Steckdose stecken, leiten wir diese elektrischen Ströme zur Erde. Bei einem Erdbeben verformen seismische oder tektonische Kräfte die Gesteine und Mineralien in der Erdkruste, wodurch elektrische Ströme fließen können. Diese elektrischen Ladungen sammeln sich an der Erdoberfläche und erzeugen schließlich elektrische Entladungen - positiv geladene Teilchen in den Gesteinen ziehen negativ geladene Teilchen in der obersten Erdatmosphäre an. Sie können Licht über der Erde erzeugen.



Erdbebenlichter können verschiedene Farben haben

„Wenn es nachts wäre, wäre es so hell, dass man die Zeitung lesen könnte“, sagt Friedemann, der bereits Studien über Erdbeben und Erdbebenlichter veröffentlicht hat. Die Farbe des Lichts hängt von der Art der angeregten Atome in der Atmosphäre ab. Sauerstoffmoleküle könnten ein rötliches oder grünliches Licht abgeben, aber eine Mischung würde ein helles gelbes Licht erzeugen.



Da sich die elektrischen Ladungen auf der Oberfläche und in der Luft verändern, können Menschen und Tiere laut Friedemann manchmal auch Kopfschmerzen bekommen, was ein seltsames Verhalten von Tieren kurz vor einem Erdbeben erklärt. Menschen könnten auch sehen, wie sich ihre Haare aufstellen oder ein Kribbeln auf der Haut spüren.



Laborexperimente bestätigen, dass es zu Spannungssprüngen kommt, wenn Materialien unter Druck gesetzt werden und reißen, ähnlich wie bei einem Erdbeben.



„Wenn diese Erdbebenlichter auftreten, dann ist das ein Hinweis darauf, dass sich Spannungen aufbauen, die möglicherweise zu einem mechanischen Phänomen führen, das wir als Erdbeben bezeichnen“, sagte Friedemann, der 30 Jahre lang bei der NASA gearbeitet hat und jetzt leitender Wissenschaftler am SETI-Institut ist.



Aber er fügte hinzu: „Der Zusammenhang ist nicht völlig garantiert.“



Stehen Erdbebenlichter mit seismischer Aktivität in Verbindung?

Einige Geophysiker diskutieren darüber, ob die Erdbebenlichter tatsächlich mit seismischer Aktivität in Verbindung stehen oder ob es dafür eine andere Erklärung gibt, wie z. B. die Auslösung eines elektrischen Systems. Der Seismologe John Ebel sagte, er glaube, dass die Erdbebenlichter echt seien, weil er Berichte aus den 1700er Jahren gelesen habe - bevor es elektrische Systeme gab.



Ebel sagte, dass es bei den meisten Erdbeben keine Berichte über Erdbebenlichter gibt, aber dafür könnte es mehrere Erklärungen geben. Zum einen gebe es viele Erdbeben tagsüber, so dass die Menschen die schwachen Lichter wahrscheinlich nicht sehen würden. Außerdem sind viele Erdbeben tief unter der Erde zentriert, aber auch hier wurden keine Lichter gemeldet.



Die Untersuchung des Zeitpunkts des Auftretens von Erdbebenlichtern im Zusammenhang mit dem Beben könnte den Forschern jedoch helfen, diese fatalen Ereignisse besser vorherzusehen. Die meisten Berichte werden zum Zeitpunkt eines Erdbebens gegeben - die Menschen wachen auf, sehen einen Blitz und die Erde bebt. Wenn es Belege für das Auftreten von Erdbebenlichtern vor dem Ereignis gäbe, könnten die Forscher in der Nähe der großen Verwerfungslinien Messgeräte aufstellen, um nach ihnen als Warnzeichen zu suchen.



„Wir haben keine direkte Möglichkeit, die Impulse innerhalb der Erde zu messen“, sagt Ebel, Professor für Geophysik am Boston College. „Wenn wir ein Phänomen finden könnten, das uns Informationen über den Druckaufbau in der Erde vor dem Erdbeben gibt, könnte uns das helfen, Erdbeben vorherzusagen.“

Zur Autorin Kasha Patel schreibt die wöchentliche Kolumne Hidden Planet, die sich mit wissenschaftlichen Themen rund um die Erde befasst, von unserem inneren Kern bis zu Weltraumstürmen, die auf unseren Planeten gerichtet sind. Sie berichtet auch über Wetter-, Klima- und Umweltthemen.

