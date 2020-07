Wie ER Pizza isst, finden sehr viele eklig - Freundin stellt ihn im Internet bloß

„Ich hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer werden könnte“: Pizza-Fans diskutieren im Netz über die ungewöhnliche Essgewohnheit eines Nutzers.

Bei Pizza verstehen viele Puristen keinen Spaß.

Ein junger Mann ließ sich nun freiwillig von seiner Freundin vor aller Welt bloßstellen.

Er isst nämlich Mayo zur Pizza.

Für viele Menschen ist Pizza eine Art Lebenseinstellung. Und die meisten haben wohl ihren bevorzugten Belag. Salami, Schinken, Vier Jahreszeiten oder Margherita - vor allem die Klassiker sind es, die auf vielen Speisekarten oben stehen. Experimentierfreude legen manche zwar an den Tag, aber auch das hat Grenzen. Deswegen treibt schon der Gedanke an Fischstäbchen-Pizza (wegen der sich sogar die Polizei München einschaltete) absoluten Puristen die Schweißperlen auf die Stirn. Und: Es gab schon Gründe, warum unlängst das seltsame Küchen-Experiment einer Hobby-Köchin viral ging.

Pizza-Fan lässt sich bei Reddit von seiner Freundin bloßstellen - wegen einer Vorliebe

Insofern ist - Achtung, Wortspiel - das Posting einer Reddit*-Nutzerin ein gefundenes Fressen für die dortige Community. Rund 2.000 Kommentare stehen in der Reddit-Gruppe „Roast Me“ (frei übersetzt: „Macht euch über mich lustig“) zu Buche. Diese mutet etwas seltsam an. Dort posten Nutzer Fotos von sich mit dem Aufruf an alle, sich darüber lustig zu machen. Das ist nicht die Sache eines jeden - aber hey, wer sich gerne auslachen lässt, der findet dort Gelegenheit. Und es passiert ja überwiegend liebevoll.

Die Nutzerin TokyoFree hat nun - offenbar mit dessen Erlaubnis - ihren Freund bloßgestellt. „Mein Freund tunkt seine Pizza in Mayo und streut Cheddar-Käse auf seine Pasta. Bitte macht euch über ihn lustig.“ Er posiert mit einem Zettel und dem Aufruf, loszulästern.

Pizza-Fan setzt auf Mayo - für viele ein gefundenes Fressen

Das lassen sich die Nutzer nicht zweimal sagen. Bei einigen sorgen seine Essensgewohnheiten für Entsetzen. „Mayo zur Pizza? Ananas ist genug verdammte Sünde, ich hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer werden könnte“, heißt es da. „Mayo zur Pizza, eklig“, „Er tunkt Pizza in Mayo? Ins Gefängnis mit ihm für seinen widerlichen Geschmack“ und „Der Käse ist okay, um ehrlich zu sein, aber die Mayo, Bro, warum?“

Der junge Mann wird aber auch teilweise in Schutz genommen und die Freundin attackiert: „Ich werde ehrlich zu sein, du bist der Freak. Cheddar auf Pasta und Majo zur Pizza knallt verdammt noch mal rein.“

Ein Pizzabäcker schlug einst einen Ananas-Wunsch aus - und reagierte ziemlich fies. (lin)

