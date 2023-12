Haustier greift Baby an – Eltern versuchen vergeblich zu helfen

Von: Martina Lippl

Drucken Teilen

Eine Tragödie erschüttert Alabama (USA). Ein drei Monate alter Säugling stirbt, weil sich die Familie ein exotisches Haustier hält.

Chelsea – Ein „Wolfs-Hybrid“ hat nach Behördenangaben ein Baby in einem Haus in Alabama (USA) angegriffen und getötet. Der Notruf von einem Tierangriff auf ein Kleinkind ging gegen 13 Uhr am Donnerstag ein, teilte das Shelby County Sheriff‘s Office in einem Post auf Facebook mit. Ersthelfer transportierten den Jungen noch ins Krankenhaus. Dort erlag das drei Monate alte Baby seinen Verletzungen, „die vermutlich von dem Tier verursacht“ worden waren.

Die Eltern haben noch versucht, das Baby dem Wolf zu entreißen, aber es sei zu spät gewesen, berichtete die Gerichtsmedizinerin Lina Evans der New York Post. Der „Hauswolf“ habe den Säugling vom Boden aufgehoben und angefangen, mit ihm „zu spielen“. Dabei habe das Tier das Baby getötet, erklärte Evans.

Familien-Wolfshund greift Baby an und tötet es (Symbolfoto). © imago

Familien-Wolfshund greift Baby an – Eltern müssen alles mit ansehen

„Das Tier wird als Wolfsmischling beschrieben und wurde Berichten zufolge von der Familie des Säuglings als Haustier gehalten“, heißt es in einem Statement der Polizei. Auf Ersuchen der Strafverfolgungsbehörden sei das Tier von einem Tierarzt eingeschläfert worden und im Alabama State Diagnostics Laboratory in Auburn untersucht. Die Behörden versuchen nach eigenen Angaben die Umstände, die zum Tod des Säuglings geführt haben, zu klären.

Über die genaue Abstammung des Wolfshundes waren sich Mitgliedern der Familie nicht im Klaren. Nur, dass er Wolfsgene in sich trägt, berichten lokale Medien.

„Exotisches Haustier“ – Bürgermeister reagiert nach tödlicher Wolfshund-Attacke erschüttert

Chelseas Bürgermeister Tony Picklesimer bestätigt den schrecklichen Vorfall in einem Facebook-Post: „Es wurde bestätigt, dass eines unserer Kinder hier in Chelsea von einem exotischen Haustier getötet wurde und gestern Nachmittag seinen Verletzungen erlag, nachdem es von Chelsea Fire & Rescue ins Krankenhaus gebracht wurde.“

Weiter schreibt er: „Wir sind zutiefst betrübt über dieses unglückliche und tragische Ereignis. Wir schließen die Familie und alle Betroffenen in unsere Gebete und Gedanken ein.“ Weitere Einzelheiten seien zunächst noch nicht bekannt.

Viele drücken in den Kommentaren ihr Mitgefühl und Beileid für die betroffene Familie aus. Es gibt jedoch auf scharfe Kritik. Eine Nutzerin schreibt: „Wer zum Teufel hält sich einen Wolfsmischling als Haustier in der Nähe eines Neugeborenen? Das Baby war leider nichts weiter als Beute. Daran sind ausschließlich die Eltern schuld. Dieser ganze Vorfall hätte durch weniger Dummheit verhindert werden können.“

Wolfshunde oder Wolf-Hybride als Haustiere umstritten

Wolf-Hund-Mischlinge gehen aus der Paarung zwischen einem Wolf und einem Haushund hervor. Wölfe (Canis lupus) und Hunde (Canis lupus familiaris) sind nach Angaben des International Wolf Center trotz ihrer gemeinsamen Abstammung und der Fähigkeit sich zu kreuzen, sehr unterschiedliche Arten.

Sieht dem Wolf zum Verwechseln ähnlich: der Tschechoslowakische Wolfhund © Panthermedia/Imago

Wolf-Hybride, auch Wolfshunde genannt, können ein unberechenbares Verhalten an den Tag legen. Sie zeigen ein ausgeprägtes Revierverhalten. Ihre Haltung als Haustiere ist schwierig. Besitzer von Wolfs-Hybriden würden oft feststellen, dass das Verhalten ihres Haustieres die Pflege zu einer Herausforderung macht. „Die Vielfalt der genetischen Zusammensetzung selbst innerhalb eines Wurfes von Mischlingswelpen führt zu einem breiten Spektrum an Erscheinungsbildern und Verhaltensmustern bei allen Mischlingen, wodurch ihr Verhalten uneinheitlich und schwerer vorhersehbar wird.“ (ml)