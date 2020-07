Polizei findet drei Tote in Wohnung in Baden-Württemberg

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen vor dem Haus in Reutlingen. Foto: Sven Kohls/SDMG/dpa

Einsatz in Reutlingen

Polizisten finden drei Leichen - Vater, Mutter und Sohn. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt innerhalb der Familie aus. Was hat sich in der Wohnung in Reutlingen abgespielt?