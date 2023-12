Nach Überfall in Köln: Mutmaßlicher Täter stirbt wohl nach Schüssen durch Polizisten

Von: Sandra Sporer

In Köln schoss die Polizei auf eine Person, die dabei schwer verletzt wurde.

Am Donnerstagabend sind in Köln Schüsse gefallen. Die Polizei schoss nach einem Überfall auf den mutmaßlichen Täter und verletzte diese dabei wohl tödlich.

Köln – Die Schüsse fielen im Stadtteil Köln-Ehrenfeld, genauer gesagt im Bereich zwischen der Vitalisstraße und der Vogelsanger Straße, so die Polizei. Dort schossen die Polizisten auf eine Person, über deren Geschlecht und Identität seitens der Polizei bisher keine Angaben gemacht wurden. Online kursierten jedoch schnell Posts zu dem Vorfall.

Polizei schießt auf Person – Grund der Schüsse zunächst unklar

Ein Polizeisprecher äußerte sich gegenüber 24rhein.de wie folgt: „Die Person wurde dabei schwer verletzt und wird aktuell notärztlich behandelt“ Weitere Informationen, etwa wie und warum es zu den Schüssen seitens der Polizisten gekommen war, veröffentlichte die Polizei bisher nicht.

Einem Post des Radio- und RTL-Moderators Sebastian Redding zufolge soll es sich bei der durch die Schüsse verletzten Person um einen Mann gehandelt haben. In einem weiteren Post von Redding heißt es, dass der Mann inzwischen im Krankenhaus verstorben ist. In diesem teilt er auch ein kurzes Video von Sascha Wallmeroth von der Kölner Polizei.

Polizei schießt auf Mann – er soll zuvor versucht haben, eine Frau auszurauben

Der Mann habe versucht, in einer Nachbarstraße eine Frau auszurauben und diese in ihrem Auto angegriffen. Die Frau konnte sich jedoch wehren und der Täter floh. Die Frau rief daraufhin die Polizei, die den Täter stellte, als er gerade in ein Taxi steigen wollte. „Laut Zeugenaussagen soll eventuell ein Messer im Spiel gewesen sein“, so Wallmeroth. Er spezifiziert zudem: „Es ist ein Schuss gefallen. Das ist der aktuelle Stand, den wir haben.“ (sp)