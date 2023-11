Ekliger Palästina-Protest: Männer kippen kistenweise Mäuse in McDonald‘s-Filialen

Von: Robin Dittrich

In England sind propalästinensische Aktivisten durch eine eklige Aktion aufgefallen. Die Polizei leitete in der Folge Ermittlungen ein.

Birmingham – Was einen Besuch bei McDonald's angeht, haben viele Menschen unterschiedliche Ansichten. Nagetiere bei der Fast-Food-Kette dürften aber jeden Besucher abschrecken. Propalästinensische Aktivisten warfen jetzt dennoch Mäuse in mehrere Restaurants.

Ekel-Aktion bei McDonald's: Aktivisten werfen Mäuse in Restaurant

Die Vorfälle, bei denen lebende Mäuse in McDonald's-Filialen geworfen wurden, ereigneten sich in der Stadt Birmingham. Bereits am Montag wurden die Nagetiere in die Restaurants der Fast-Food-Kette abgeladen, wie die Polizei in Birmingham mitteilte. Wie unter anderem BBC berichtet, soll es gleich mehrere Vorfälle dieser Art gegeben haben. Der Polizei war nach Sichtung von Videoaufnahmen schnell klar, dass es sich bei den Tätern um propalästinensische Aktivisten gehandelt hatte.

In Birmingham kippten propalästinensische Aktivisten kistenweise Mäuse in mehrere McDonald's-Filialen. © NurPhoto/Imago (Symbolbild)

Die Polizei gab an, dass auf den Aufnahmen Männer mit palästinensischen Flaggen zu sehen sind. Es soll sich zudem keineswegs um vereinzelte Nagetiere gehandelt haben. Die Aktivisten kippten die Mäuse kistenweise in mehrere McDonald's-Restaurants. Die Tiere sollen teilweise sogar in den Farben der palästinensischen Flagge gefärbt worden sein. Grund der Aktion war wohl die Entscheidung von McDonald's-Filialen, in Israel kostenlose Mahlzeiten an Soldaten zu verteilen. McDonald's sorgte in diesem Jahr auch in den USA für Aufsehen, weil hunderte Fälle von Kinderarbeit publik wurden.

Nach Mäuse-Vorfällen bei McDonald's: Mann in England festgenommen

Während die Aktivisten den Grund für die Mäuse-Aktion bei der vermeintlichen Pro-Israel-Haltung von McDonald's sehen, streitet ein Sprecher der Fast-Food-Kette derartiges ab: „Die McDonald's Corporation finanziert oder unterstützt keinerlei Regierungen, die in den Konflikt verwickelt sind.“ Demnach handelte es sich bei den kostenlosen Mahlzeiten lediglich um eine unabhängige Entscheidung einzelner Lizenznehmer. Diese bräuchten dafür keine Zustimmung von McDonald's selbst.

Nach den Vorfällen in England wurde ein 32-jähriger Mann von der Polizei Birmingham festgenommen. Ein 30 Jahre alter Mann werde weiterhin gesucht. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird wegen Störung der öffentlichen Ordnung ermittelt. „Unsere Position ist klar, das ist widerwärtig und wird nicht toleriert werden. Wir werden jeden fassen und verfolgen, der solche Taten begeht“, heißt es in einer Polizeimitteilung. Die betroffenen Restaurants wurden mittlerweile vollständig gereinigt, wie die Fast-Food-Kette mitteilte. Positive Nachrichten schrieb McDonald's auch, weil künftig keine Strohhalme mehr verwendet werden sollen. (rd mit dpa)