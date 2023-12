Tödlicher Raubüberfall in Costa Rica: 32-jähriger Deutscher erliegt Schussverletzung

Von: Cefina Gomez

Ein Traumurlaub wird zum Albtraum: Ein 32-jähriger Deutscher wird im Urlaub in Costa Rica getötet. Die Täter sind flüchtig, die Ermittlungen laufen.

Dominical – Ein Paar aus Deutschland unternahm eine paradiesische Rundreise in Costa Rica. Doch der vermeintliche Traumurlaub endete auf tragische Weise.

Ein 32-jähriger Lehrer aus Waren bei Müritz starb in der Nacht zum 1. Dezember in der Ortschaft Dominical bei einem bewaffneten Raubüberfall. Seine Freundin überstand den tödlichen Angriff nach übereinstimmenden Medienberichten unverletzt.

Rundreise im Wohnmobil durch Costa Rica nimmt für das deutsche Paar ein tragisches Ende

Laut einem Bericht der Bild zwangen zwei bewaffnete Männer die Urlauber das Fahrzeug zu verlassen und alle Wertgegenstände auszuhändigen. Als der 32-jährige Lehrer Widerstand leistete, eskalierte die Situation und endete mit einem tödlichen Schuss.

Ein Monat lang hat das Paar aus Waren bereits mit einem Wohnmobil das Traumreiseziel Costa Ricas erkundet, bis das Abenteuer eine tragische Wendung genommen hat. Dem Bericht nach sind die unbekannten Täter zu Fuß geflohen, während die Lebensgefährtin des Opfers den Schwerverletzten mit dem Auto in die Notaufnahme brachte. Trotz der Bemühungen der Sanitäter konnte der Mann nicht wiederbelebt werden. Dieser Vorfall ist allerdings nicht der erste dieser Art in diesem Jahr. Bereits im Mai wurde ein 40-jähriger Auswanderer aus Söhrewald bei Kassel in Costa Rica getötet.

Auswärtiges Amt gibt Klarheit: Kann Costa Rica weiterhin problemlos von Touristen bereist werden?

Costa Rica erfreut sich aufgrund seiner politischen Stabilität und des vergleichsweise hohen Lebensstandards großer Beliebtheit als Reiseziel für Touristen. Das Auswärtige Amt betrachtet Costa Rica grundsätzlich als sicheres Land für Reisende. Dennoch wird vor erhöhter Kriminalität durch Raubüberfälle in bestimmten Regionen gewarnt.

Insbesondere an diesen Karibikküstenregionen rät das Auswärtige Amt zu erhöhter Aufmerksamkeit:

Puntarenas

Moín

Limón

Obwohl die Kriminalitätsrate in Costa Rica insgesamt niedriger ist im Vergleich zu den benachbarten Ländern, appelliert das Amt an Urlauber, stets wachsam zu sein. Eine regelmäßige Überprüfung von Reisewarnungen und Hinweisen vor und während der Reise wird dringend empfohlen.

Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet, gibt jedoch keine Details zu den Umständen bekannt

Laut der Welt hat die Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg inzwischen Ermittlungen aufgenommen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das Verfahren richtet sich aktuell gegen unbekannte Personen wegen des Verdachts auf Raub mit tödlicher Folge. Um die Angehörigen zu schützen, werden laut der Sprecherin derzeit keine detaillierten Informationen geteilt. Der Leichnam des Verstorbenen wird nach Deutschland überführt. Dem Bericht zufolge hat das Amtsgericht in Neubrandenburg eine Untersuchung der genauen Umstände angeordnet, wobei eine Obduktion durchgeführt werden soll.

Laut Informationen der Bild hat die Zeitung La Republica eine Stellungnahme des ehemaligen Sicherheitsministers von Costa Rica, Gustavo Mata, zu dem Vorfall veröffentlicht. Mata betonte, dass Costa Rica als „friedliche Nation für Touristen“ bekannt ist, aber der tragische Vorfall um den 32-Jährigen als Weckruf dienen sollte. Polizeipräsenz und Präventionsmaßnahmen, insbesondere an Orten, die von Touristen besucht werden, sollen verstärkt werden.

In dem Land hatte jüngst ein Naturschauspiel für Aufsehen gesorgt: Ein Vulkanausbruch im Mai entfachte drei Kilometer hohe Rauchsäulen. (cg)