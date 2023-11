Beliebtes Skigebiet in Italien will neu eröffnen – und muss bittere Kritik einstecken

Von: Robin Dittrich

Drucken Teilen

Rund fünf Millionen Euro soll ein neues Skigebiet auf dem Monte San Primo kosten. Umweltschützer sind alles andere als begeistert von dem Projekt; und stemmen sich dagegen.

Bellagio – Vor rund 50 Jahren war das Skigebiet auf dem Monte San Primo bei Anwohnern wie Touristen überaus beliebt. Doch bereits seit einem Jahrzehnt ist das Gebiet für den Wintersport geschlossen, das soll sich ändern – so sehen die Pläne aus.

Ehemals beliebtes Skigebiet soll neu eröffnet werden – für fünf Millionen Euro

Wintersport wird in Italien auch heute noch großgeschrieben. Allerdings längst nicht mehr auf dem Monte San Primo an der italienischen Stadt Bellagio. Über die Jahre blieb immer weniger Schnee auf dem Berg liegen. Grund waren die steigenden Temperaturen und die geringeren Schneefälle, wodurch der Berg „nackt“ wurde. Die Stadt Bellagio möchte den alten Stolz des Berges wieder aufleben lassen und ein neues Skigebiet bauen.

Das Skigebiet auf dem Monte San Primo soll nach fast einem halben Jahrhundert wieder aufgebaut werden. Kostenpunkt für das umfangreiche das Bauprojekt: Rund fünf Millionen Euro. © Pond5 Images/Imago

Wie CNN berichtet, stand bereits im letzten Jahr fest, dass die Stadt von der nationalen und regionalen Regierung bei der Finanzierung des Projekts unterstützt wird. Um Touristen anzulocken, sollen künstliche Beschneiung, ein großer Parkplatz, Rodelbahnen und neue Lifte gebaut werden. Rund fünf Millionen Euro lässt sich die Region das Projekt kosten.

Doch nicht alle sind mit den ambitionierten Plänen einverstanden: Kritik hagelte es insbesondere von Umwelt- und Sportorganisationen. Auch in Skigebieten Deutschlands droht in einigen Szenarien das Aus.

Neues Skigebiet auf dem Monte San Primo – Gegenwehr für Pläne

Wie CNN schreibt, setzen sich 33 Gruppen gemeinsam dafür ein, dass das Projekt doch noch gestoppt wird. Unter dem Namen „Lasst uns Monte Primo retten“ taten sich unter anderem der World Wildlife Fund und der italienische Alpenverein zusammen. Für das Konsortium können die fünf Millionen Euro in sinnvollere Projekte gesteckt werden, um wieder mehr Touristen anzulocken, sagte Roberto Fumagalli, ein Sprecher der Gruppe.

Er forderte, dass sich die Führer des unternehmerischen Zusammenschlusses mit den Projektleitern besprechen sollten, bevor das Bauprojekt gestartet wird: „Wir wollen nicht warten, bis wir gegen die Bulldozer protestieren. Es wäre produktiver, sich jetzt hinzusetzen.“ Die Gruppe um Fumagalli würde einen Ausbau der Wanderwege einem künstlichen Skigebiet vorziehen.

In ihrem Bestreben schrieb die Gruppe sogar Hollywood-Star George Clooney, der regelmäßig am Comer See wohnt. „Er hat nicht geantwortet, aber wir hoffen, dass er es tun wird“, sagte Roberto Fumagalli. Auch ein überaus teures Projekt in Österreich steht in der Kritik. (rodi)