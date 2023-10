5 problematische TikTok-Trends, die deinen Körper verändern

Von: Jana Stäbener

Größere Brüste durch Blütenpollen? TikTokerinnen schwören darauf. Nicht ihr einziger Tipp, der deine Gesundheit gefährdet.

Hinweis: Dieser Artikel thematisiert Körperwahrnehmung, Körperflüssigkeiten, Nacktheit, Schönheitsideale, psychische Krankheiten und selbstverletzendes Verhalten.

Wer sich durch die chinesische Social-Media-App swiped, kommt an diversen TikTok-Trends nicht vorbei. Egal ob es junge Mütter sind, die ihrem alten Ich hinterhertrauern oder junge Frauen, die sich Sleepy Girl Mocktails mixen. Doch während diese beiden Trends berührend oder echt clever sind, gibt es auch Trends auf TikTok, die ganz schön gefährlich sind.

Auf TikTok verbreiten sich immer wieder Trends, die ein neues Aussehen versprechen. Doch das kommt meist mit einem Preis. © Screesnhot TikTok, Collage

Einige davon betreffen, wie der „Heroin Chic“-Trend, deinen Körper. Ja, richtig gehört. Auf TikTok sind viele Tipps und Tricks im Umlauf, die dir helfen sollen, ein bestimmtes Äußeres zu erreichen oder auf eine andere Art und Weise „gesünder“ zu werden. Das Problem: Sie werden oft von User:innen verbreitet, die so gar keine medizinische Ausbildung haben.



BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA sammelt fünf Trends, die dir getrost am Allerwertesten vorbeigehen können:

1. Blütenpollen für größere Brüste

„Ich habe im September 2022 angefangen, Blütenpollen zu nehmen“, sagt die Userin @cailaelle. Aus gesundheitlichen Gründen, weil sie das Immunsystem anscheinend stärken, erzählt sie. Ihre Brüste seien ein 32 A-Cup gewesen und nun ein B-Cup.



Doch funktioniert das wirklich? Der Plastikchirurg @kareplasticsurgerymd mahnt zur Vorsicht. „Es gibt noch nicht genug Daten. Wir wissen also nicht, ob es Einzelfälle sind oder es wirklich einen statistischen Effekt gibt, aber es gibt Studien, die einen Zusammenhang zwischen den östrogenen Effekten von Blütenpollen und dem Volumen von Brüsten zeigen.“

Einfach so Blütenpollen zu konsumieren, weil man größere Brüste wolle, sei jedoch keine gute Idee, so die Gynäkologin Heidi Gößlinghoff im Gespräch mit Stylebook. Denn wie bei der Pille führten die Hormone nicht bei jeder Frau zu Brustwachstum. Und: „Während es sich bei den Pillenhormonen um standardisierte Hormonmengen handelt, kann man bei den Blütenpollen nicht davon ausgehen.“



Hier hänge es sehr davon ab, wie viel man davon einnehme und wie hoch die Konzentration an Phytoöstrogenen in den Pollen sei. Wenn man hier überdosiere, habe das im schlimmsten Fall andere hormonelle Nebenwirkungen. Außerdem bestehe bei Blütenpollen ein „nicht unerhebliches Allergierisiko“, sagt die Ärztin und rät deswegen von einer Einnahme ab.

2. Menstruationsblut als Maske

Eine Dermatologin rät auf TikTok davon ab, Periodenblut als Maske zu verwenden. © TikTok @tdawg_111 / @dr.mamina/ Screenshots/ Collage/ BuzzFeed News

Blut direkt aus der Menstruationstasse soll für strahlende Haut sorgen – das erzählen zumindest die TikTokerinnen, die ihr Periodenblut als Gesichtsmaske verwenden. Ihr Argument: Das Blut sei voll mit Nährstoffen, wie etwa Sodium oder Calcium. Zusammen mit den enthaltenen Stammzellen seien diese gesund für die Haut und könnten sogar Akne heilen.



Alles Quatsch, warnen mehrere Dermatologinnen wie Joyce Park, die sich auf TikTok @teawithmd nennt, und @dr.mamina. Erstens sei das ganze „unhygienisch“ und zweitens habe es kein bisschen mit dem „Vampire Facial“ zu tun, das Promis nutzen, um tatsächlich jünger auszusehen. Bei dem wird Blut auf sterile Weise aus den Venen gepumpt. Beim Periodenblut hingegen „trägst du die Bakterien oder Viren von deinem Intimbereich direkt auf die Haut auf“, erklärt die Ärztin.

3. Trainieren ohne Unterhose

Diese TikTokerinnen tragen für den Trend #gocommando beim Sport keine Unterwäsche. © TikTok/ Screenshot/ Collage/ BuzzFeed News DE

Unter TikTokerinnen ist es ein Ding, beim Sport keine Unterhose zu tragen. Vielleicht deswegen, weil sich dann die Umrisse des Allerwertesten besser abzeichnen? Oder weil die primären Geschlechtsorgane „atmen“ können sollen. Unter dem Hashtag #gocommando zeigen sie, wie sie unter der Leggins nackig trainieren.



Doch was eigentlich gut für den Körper sein soll, ist in Wahrheit schnell ungesund, warnt die Gynäkologin Jodie Horton in dem amerikanischen Online-Portel Well + Good. Neben Genitalinfektionen könne es zu gereizten Schamlippen kommen. Der Grund: Gewisse Stoffe, aus dem Sporthosen gemacht sind, begünstigen, dass sich um „Vulva und Vagina Feuchtigkeit sammeln“. Die Lösung seien „atmungsaktive, feuchtigkeitsableitende“ Unterhosen aus Baumwolle – nicht #gocommando.

4. Poloch sonnen

Perinneum-sonnen kann Hautkrebs auslösen. © TikTok/ Collage/ BuzzFeed News

Bei diesem gefährlichen TikTok-Trend namens #genitalsunning soll mutmaßlich die Libido (also Lust auf Sex) steigen. Menschen legen sich mit nacktem Unterkörper in die Sonne und sonnen dann ihr Perineum: Das Perineum ist der Damm zwischen After und Penis beziehungsweise Vagina.



Es soll die Lebenskraft steigern, produziere Vitamin D und sorge für besondere Fruchtbarkeit, heißt es. Das sehen Ärzte ganz anders. Sie warnen auf TikTok, dass Perineum-Sonnen gefährlich ist, weil die Haut an dieser Stelle dünner sei als an allen anderen Stellen des Körpers, was sie empfindlicher für Sonneneinstrahlung mache. Die schlimmste Folge: Hautkrebs. „Der Grund, warum die Sonne nicht auf Genitalien scheinen kann, ist, dass die Biologie und Evolution sie bewusst versteckt hat“, sagt der Arzt Karan Raj.

5. Französische Narbe

TikTokerinnen, die beim Trend „Französsiche Narbe“ mitmachen. © TikTok @sinamri @simbosmilez/ Screenshot/ Collage/ BuzzFeed News DE

Beim TikTok-Trend „Französische Narbe“, vor dem ein Jugendpsychologe warnt, fügen sich junge Menschen kurzfristige Narben im Gesicht zu, um interessanter auszusehen. TikTokerinnen kneifen sich in die Wange, um sich blauen Flecken oder Wunden zuzufügen. Es geht offenbar darum, vermeintlich cool oder gefährlich auszusehen.



Gefährlich ist das nicht nur für die jungen Menschen, bei denen durch zu festes Kneifen tatsächlich bleibende Schäden entstehen. Vor allem für Menschen, die Erfahrungen mit Selbstverletzung haben, könnten durch die Videos getriggert werden und ihr Drang, sich selbst zu verletzen, könnte größer werden, erklärt der Jugendpsychologe Paul Plener bei BuzzFeed News Deutschland.

