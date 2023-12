„Hubble“-Weltraumteleskop kämpft mit Problemen – Nasa startet Reparatur 550 Kilometer über der Erde

Von: Tanja Banner

Knapp 25 Jahre sind seit der Wartung des „Hubble“-Weltraumteleskops vergangen. Das Teleskop hat technische Probleme – doch die Nasa gibt sich zuversichtlich.

Washington D.C. – Seit April 1990 umkreist das „Hubble“-Weltraumteleskop die Erde und liefert bahnbrechende Aufnahmen aus den Tiefen des Universums. Doch das Teleskop ist in die Jahre gekommen, mehr als 33 Jahre hat es mittlerweile auf dem Buckel und seit der letzten Reparaturmission ist bereits knapp ein Vierteljahrhundert vergangen. Derzeit kämpft das Teleskop in einer Höhe von etwa 550 Kilometern über der Erde wieder einmal mit Problemen.

Wie die US-Raumfahrtorganisation Nasa, Betreiberin des Weltraumteleskops, mitteilt, hat sich „Hubble“ seit dem 19. November dreimal in einen „Sicherheitsmodus“ geschaltet. Zum ersten Mal habe sich das Teleskop am 19. November in den „safe mode“ gebracht, da ein Gyroskop falsche Daten lieferte. Gyroskope helfen dem Weltraumteleskop bei der Orientierung im Weltraum. Bei seiner letzten Reparaturmission wurden „Hubble“ sechs neue Gyroskope eingebaut, von denen derzeit noch drei funktionieren – inklusive des Teils, das derzeit Probleme macht.

„Hubble“ im Sicherheitsmodus – Nasa-Mitarbeiter arbeiten an Reparatur

Am folgenden Tag habe das Team das Teleskop wieder erfolgreich eingeschaltet, doch das instabile Gyroskop sorgte am 21. und 23. November erneut für eine Abschaltung in den Sicherheitsmodus. Seitdem arbeiten Nasa-Angestellte daran, „Hubble“ zu retten. Bei der Raumfahrtorganisation gibt man sich optimistisch: Alle Instrumente des wichtigen Weltraumteleskops seien stabil, das Teleskop selbst sei bei „guter Gesundheit“.

Für alle, die sich um die Zukunft des bedeutenden Weltraumteleskops sorgen, hat die Nasa eine gute Nachricht: Zwar sei das „Hubble“-Teleskop mit drei Gyroskopen am effizientesten, es könne jedoch auch mit nur einem Gyroskop weiter wissenschaftliche Beobachtungen machen. In der Mitteilung der Raumfahrtorganisation heißt es weiter: „Die Nasa geht davon aus, dass ‚Hubble‘ auch weiterhin bahnbrechende Entdeckungen machen und mit anderen Observatorien wie dem ‚James Webb‘-Weltraumteleskop der Behörde zusammenarbeiten wird, und zwar in diesem und möglicherweise auch im nächsten Jahrzehnt.“

Nachfolger für „Hubble“ ist bereits im Weltall unterwegs

Tatsächlich ist das „James Webb“-Teleskop (JWST) so etwas wie der Nachfolger „Hubbles“ – die beiden Teleskope lassen sich jedoch kaum vergleichen: „Hubble“ beobachtet das Universum im ultravioletten und sichtbaren Licht sowie im nahen Infrarotbereich mit einem Spiegeldurchmesser von 2,4 Metern und aus einer Höhe von etwa 550 Kilometern über der Erde. JWST ist dagegen auf den Infrarotbereich spezialisiert und verfügt über einen Spiegeldurchmesser von 6,5 Metern. Das neue Teleskop ist seit Dezember 2021 im Weltall und befindet sich 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Sieht aus wie eine „Blechdose“ im All: Das „Hubble“-Weltraumteleskop umkreist die Erde seit 1990 in einer Höhe von etwa 550 Kilometern. (Archivbild) © Nasa

Das „Hubble“-Weltraumteleskop hat den Blick der Menschheit auf das Universum verändert wie keine zweite Weltraummission. Es liefert Bilder von Dingen, die zuvor noch nie ein Mensch gesehen hat. Neben diesen legendären Aufnahmen liefert das Teleskop zahlreiche Daten für die Forschung und war unter anderem an der Erkenntnis beteiligt, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt und dass es im Zentrum der meisten Galaxien ein supermassereiches schwarzes Loch gibt. Mehrere Unternehmen arbeiten derzeit an Plänen, wie das „Hubble“-Teleskop längerfristig in Betrieb bleiben kann. (tab)