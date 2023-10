5 Produkte, die jetzt billiger werden: Ein Gericht lohnt sich für dich besonders

Von: Kilian Bäuml

Wer beim Einkaufen auf den Preis achtet, kann sich freuen – viele Produkte werden billiger. Dazu gehören auch drei, über die sich Fans der italienischen Küche besonders freuen.

In den vergangenen beiden Jahren haben wohl die allermeisten gespürt, wie die Inflation kickt. Bei vielen bleibt am Ende des Monats kaum was übrig. Manche „Luxusprodukte“ sind erst wieder drin, seit der Mindestlohn gestiegen ist, andere selbst dann noch nicht. Es gibt inzwischen gute Nachrichten von den Supermärkten, wie die Lebensmittelzeitung (LZ) berichtet. Die Preise sollen endlich wieder spürbar sinken, allein bei Aldi Nord und Süd sollen etwa 30 Produkte günstiger werden – ein Lieblingsgericht vieler Leute wird so zum echten Schnapper.

1. Mehl

Ja, Mehl klingt lame, aber während der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, wie begehrt Mehl wirklich ist. Mehl war außerdem einer der Gründe, warum viele Produkte wie Brot und Nudeln teurer geworden sind. Bei mehreren Discountern soll der Preis laut Bericht jetzt wieder fallen, bei Kaufland zum Beispiel auf 65 Cent pro Kilogramm.

Du kannst dich also gleich in mehrfacher Hinsicht freuen. Vor allem wer im Herbst gerne Kuchen backen, spart bald beim Einkaufen. Und auch auf Plätzchen freuen wir uns schon, die ebenfalls hauptsächlich aus Mehl bestehen.

2. Marmelade

Wer es auf dem Brot gern fruchtig und süß mag, erlebt bei Aldi eine freudige Überraschung. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist auch geplant, die Preise für Fruchtaufstriche und Marmeladen um etwa sieben Prozent zu senken.

3. Dosentomaten

Lecker, vielseitig und bald günstiger. Dosentomaten kommen in richtig vielen Rezepten vor, hier kannst du in Zukunft bei jeder Dose zumindest sechs Cent sparen, denn bei Kaufland und Lidl werden die Preise von 85 auf 79 Cent gesenkt. Klingt vielleicht wenig, ist aber eine Preisminderung von etwa acht Prozent.

4. Käsescheiben

Bei Aldi Nord und Süd wird Käse bald billiger – und zwar im großen Stil. Gleich 16 Käse-Sorten werden im Preis gesenkt. Dazu gehören zum Beispiel die Marken Hofburger und Fair & Gut. Von Edamer bis Gauda ist alles dabei – wer sich gern ein Käsebrot macht, kann dabei bald kräftig sparen.

5. Noch mehr Käse

Die neuen, günstigeren Käsepreise machen sich aber nicht nur bemerkbar, wenn du dir ein Käsebrot machst. Auch Frischkäse, Schmelzkäse und Mozzarella werden günstiger – und was damit so alles leckeres zubereiten kannst, weißt du vermutlich selbst.

Beim Pizza selbst machen kannst du richtig sparen

Vielleicht hast du es dir ja auch schon gedacht, aber hier nochmal als Auflösung: Mit den Zutaten kannst du beim Pizza machen kräftig sparen. Mehl, Tomaten und Käse sind fast alles was du dafür brauchst. Pizza-Fans können sich freuen.

Doch auch wer sich lieber pflanzlich ernährt kann bald sparen, denn die veganen Produkte bei Lidl, Aldi, Rewe und Penny werden ebenfalls günstiger.