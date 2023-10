Hamas verrät eigenen Fake aus Versehen selbst: Terroristen trauern offenbar um Baby-Puppe

Von: Moritz Bletzinger

Ein Video aus Gaza-Stadt soll erschütternde Szenen zeigen: Männer trauern vermeintlich um ein Baby, doch es handelt sich um eine Puppe.

Gaza-Stadt – Der Krieg in Israel findet auch im Netz statt. Mit gefälschten Informationen und Videos will die Hamas von den eigenen Gräueltaten ablenken. Die erhoffte Botschaft der Terroristen: Israel sei ein Unrechtsstaat. Bei ihrer Propaganda-Kampagne hat sich die Hamas jetzt aber einen groben Schnitzer geleistet.

Die Hamas wird in den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft. Die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet. Sie feuerte tausende Raketen ab und drang mit hunderten Kämpfern in das Land ein. Sie richteten in mehreren Orten ein Blutbad an und verschleppten Menschen in den Gazastreifen, unter ihnen auch mehrere Deutsche. Die israelische Armee nahm daraufhin den Gazastreifen, unter Dauerbeschuss riegelte das dicht besiedelte Küstengebiet vollständig ab und bereitet sich nun nach eigenen Angaben auf eine Bodenoffensive dort vor. Die Zahl der Toten im Israel-Krieg auf beiden Seiten steigen täglich:

Anzahl der Getöteten in Israel: 1.300

Anzahl der Getötetn im Gazastreifen: 2.750



(Stand: 16. Oktober)

Propaganda-Video fliegt im Krieg in Israel auf: Hamas posieren mit Baby-Puppe

Nicht alle Angaben der Kriegsparteien sind direkt und unabhängig verifizierbar. Doch nun postete die Terrorgruppe selbst ein Video, das ihre Propaganda entlarvt. „Von Israelis getötete palästinensische Kinder“, hatten sie es überschrieben. Im knapp 20-sekündigen Clip kümmern sich mehrere Männer um ein Baby. Es ist in ein Laken gewickelt. Als ein Mann im roten T-Shirt das Kind überreicht bekommt, bricht er in Tränen aus. Aber: Beim angeblichen Baby handelt es sich offensichtlich um eine Puppe. Nach einem Schnitt blickt deutlich ein Gesicht aus Plastik in die Kamera.

Wahrscheinlich wollte die Hamas das Puppengesicht noch undeutlich machen und hat das Video aus Versehen gepostet. Nach kurzer Zeit war es Nutzerinnen und Nutzern zufolge schon wieder offline. Aber: Userinnen und User haben das Video gespeichert und führen das Propaganda-Versehen jetzt in den sozialen Medien vor.

Fake-News im Israel-Krieg: Hamas versucht offenabr, die Rollen zu verdrehen

„Für alle in den sozialen Medien ist das eine Erinnerung daran, dass man die Erzählungen verstehen und Lehren daraus ziehen muss, anstatt nach noch blutigeren Bildern vom Kriegsschauplatz zu suchen“, schreibt die israelische Journalistin Swati Goel Sharma bei X (Twitter). „Die Hamas ist eine islamistische Terrorgruppe, die bei einem Überraschungsangriff Tausende unschuldige israelische Zivilisten getötet hat. Damit fing alles an.“

Fast höhnisch für alle Eltern, die tatsächlich ihr Kind verloren haben: Die Hamas trauern in einem Video um eine Puppe. © Screenshot/Twitter/Swati Goel Sharma

Das Leid der Bevölkerung ist seit Beginn des Krieges in Israel sehr groß. Die Hamas greift gezielt Zivilisten an, um Angst zu verbreiten, dabei schrecken die Terroristen auch nicht vor Familien und Kindern zurück. (moe)