Weltraumteleskop entdeckt Hinweise darauf, wie die Erde einst entstand

Von: Tanja Banner

Planeten entstehen in Materialscheiben, die junge Sterne umgeben. Doch was genau passiert dort? Ein Weltraumteleskop hat nun einen wichtigen Mechanismus beobachtet.

Washington D.C. – Die Forschung hat eine relativ weit entwickelte Theorie, wie Planeten entstehen. Dank des „James Webb“-Teleskops (JWST) können Forscherinnen und Forscher nun einen wichtigen Teil dieser Theorie bestätigen. Das JWST hat nämlich große Mengen kalten Wasserdampfs in der inneren Region von protoplanetaren Scheiben beobachtet. Fachleute schließen daraus, dass eisige Gesteinsbrocken, die aus den äußeren Regionen der Scheibe nach innen wandern, die „Keimzelle der Planetenbildung“ sind.

Um zu verstehen, wie die Forschung darauf kommt, muss man wissen, welche Theorie es zur Planetenbildung gibt. Alles hängt mit der sogenannten protoplanetaren Scheibe zusammen, die einen jungen Stern umgibt. Sie besteht aus Gesteinsbrocken unterschiedlicher Größe, die um den Stern kreisen. Brocken, die sich in der äußeren, weiter entfernten Region der Scheibe aufhalten, sind vereist. Diese eisigen Brocken wandern aufgrund der Reibung in der Gasscheibe langsam nach innen zum Stern.

Das „James Webb“-Weltraumteleskop hat sich die protoplanetaren Scheiben mehrerer Sterne angeschaut, um mehr über die Entstehung von Planeten herauszufinden. (Künstlerische Darstellung) © NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

„James Webb“-Weltraumteleskop beobachtet Planetenentstehung

Wandern die gefrorenen Gesteinsbrocken über die sogenannte „Schneelinie“ und begeben sich damit in Regionen, in denen es warm ist, sublimiert ihr Eis zu Wasserdampf und sie geben große Mengen davon ab. Genau das hat das große Weltraumteleskop, das von den Raumfahrtorganisationen Nasa, Esa und CSA betrieben wird, beobachtet.

„Webb hat endlich den Zusammenhang zwischen dem Wasserdampf in der inneren Scheibe und der Drift von Eisbrocken aus der äußeren Scheibe aufgedeckt“, freut sich Studienleiter Andrea Banzatti von der Texas State University. „Diese Entdeckung eröffnet aufregende Perspektiven für die Untersuchung der Entstehung von Gesteinsplaneten mit ‚Webb‘.“

Blick ins Universum: Planeten entstehen in einer protoplanetaren Scheibe

Seine Co-Autorin Colette Salyk (Vassar College) erinnert sich in einer Mitteilung an ein „sehr statisches Bild der Planetenentstehung“, das man lange gehabt habe. „Fast so, als gäbe es diese isolierten Zonen, aus denen sich Planeten bildeten“, erklärt sie. Die Forscherin fährt fort: „Nun haben wir tatsächlich Beweise dafür, dass diese Zonen miteinander interagieren können. Das ist etwas, das auch in unserem Sonnensystem stattgefunden haben soll.“

Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachjournal The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. (tab)