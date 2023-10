Prozess um Schmuggel von rund 500 Kilo Kokain

Zwei Angeklagte beim Auftakt des Prozesses um Kokain-Schmuggel im Hafen Bremerhaven. © dpa

In Btemen stehen neun Männer wegen Drogenschmuggels vor Gericht. Der Prozess könnte sich bis zum Oktober 2024 hinziehen.

Bremen - Zum Auftakt eines Prozesses um Kokain-Schmuggel im Hafen von Bremerhaven haben sich die Angeklagten nicht geäußert. Die Staatsanwaltschaft warf den neun Angeklagten im Alter zwischen 35 und 49 Jahren am Montag Beihilfe zum Drogenhandel vor. Acht von ihnen wird auch die Einfuhr von Betäubungsmitteln zur Last gelegt. In dem Verfahren sind 65 weitere Verhandlungstermine zunächst bis Oktober 2024 angesetzt.

Im April sollen die Männer zweimal versucht haben, rund 500 Kilogramm Kokain im Containerhafen in Bremerhaven in Besitz zu nehmen und an weitere Menschen weiterzugeben. Beide Versuche misslangen. Die Hintermänner sind nicht bekannt. Das Kokain kam in einem Containerschiff aus Panama an. dpa