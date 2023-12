„Leben wir in einer riesigen Leere?“ – Rätsel der Kosmologie möglicherweise gelöst

Von: Tanja Banner

Wie schnell sich das Universum ausdehnt, ist bis heute umstritten, da Messungen sich widersprechen. Ein Forschungsteam wendet nun eine Außenseiter-Theorie an.

Bonn – Dass das Universum sich ausdehnt, weiß die Forschung seit vielen Jahrzehnten. Die Hubble-Lemaître-Konstante zeigt, wie schnell diese Ausdehnung vonstattengeht. Doch es gibt ein Problem damit: Die Konstante ist nicht konstant – sie ergibt einen anderen Wert, je nachdem, wie man sie ermittelt. Diese sogenannte „Hubble-Spannung“ ist eines der größten Rätsel der Kosmologie.

Ein internationales Forschungsteam will das Rätsel nun jedoch gelöst haben. Die Studie, die die mögliche Lösung präsentiert, wurde im Fachjournal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) veröffentlicht.

„In unserer neuen Arbeit stellen wir eine mögliche Erklärung vor: Dass wir in einer riesigen Leere im Weltraum leben“, schreibt ein Co-Autor der Studie, Indranil Banik, in einem Gastbeitrag auf der Plattform The Conversation. Es gibt zwei Wege, um die Hubble-Lemaître-Konstante zu berechnen: Bei einer Methode wird die kosmische Hintergrundstrahlung herangezogen – die Kosmologie berechnet damit eine Geschwindigkeit von knapp 244.000 km/h pro Megaparsec Abstand zwischen zwei Himmelskörpern (ein Megaparsec sind etwa drei Millionen Lichtjahre).

Wie schnell dehnt sich das Universum aus? Hubble-Lemaître-Konstante ist nicht konstant

Verwendet man jedoch Supernovae vom Typ 1a, um die Geschwindigkeit der Ausdehnung zu berechnen, dann kommt man auf knapp 264.000 km/h pro Megaparsec Abstand – bisher ein gewaltiges Rätsel der Kosmologie. „Das Universum scheint sich also in unserer Nähe – das heißt bis zu einer Entfernung von ungefähr drei Milliarden Lichtjahren – schneller auszudehnen als in seiner Gesamtheit“, erklärt Pavel Kroupa vom Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik der Universität Bonn. „Und das dürfte eigentlich nicht sein“, so der Experte.

Das Universum dehnt sich aus – aber wie schnell? (Symbolbild) © IMAGO/imagebroker/Daniel Bärtschi

„Blasen“ im „Kuchenteig“ des Universums kennt das Standardmodell der Kosmologie nicht

Allerdings gibt es seit kurzem eine Beobachtung, die das laut dem Forschungsteam erklären könnte. Die Erde befindet sich demnach in einer Region des Weltalls, in der es relativ wenig Materie gibt. In einer Mitteilung zur Studie wird es mit einer Luftblase in einem Kuchen verglichen. Um die Blase herum ist die Materiedichte höher. Von dieser umgebenden Materie gehen Gravitationskräfte aus, die die Galaxien in der Blase zum Rand des Hohlraums ziehen.

„Daher entfernen sie sich schneller von uns, als eigentlich zu erwarten wäre“, erklärt Banik (St. Andrews Universität), der von der „riesigen Leere“ oder einem „Gebiet unterdurchschnittlicher Dichte“ spricht. Das Standardmodell der Kosmologie sieht solche Unterdichten nicht vor – sie dürften eigentlich nicht existieren, Materie sollte im Weltall gleichmäßig verteilt sein.

„Das Standardmodell fußt auf einer von Albert Einstein aufgestellten Theorie zur Natur der Gravitation“, betont Kroupa. „Eventuell verhalten sich die Gravitationskräfte aber anders, als von Einstein erwartet.“ Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, hat das Team um Kroupa und Banik in einer Simulation eine abgewandelte Gravitationstheorie genutzt. Die „Modifizierte Newton‘sche Dynamik“ (MOND) gilt bis heute als Außenseiter-Theorie, wird jedoch immer wieder in Studien verwendet, wenn es beispielsweise um die Hubble-Spannung geht.

Außenseiter-Theorie MOND könnte das Rätsel der Kosmologie lösen

„In unseren Berechnungen sagt MOND die Existenz derartiger Blasen exakt voraus“, sagt Kroupa. Verhält sich die Gravitation tatsächlich so, wie die MOND-Theorie es vorgibt, würde die Hubble-Spannung verschwinden, zeigt die neue Studie. Es gäbe dann nur eine Konstante für die Ausdehnung des Universums – und beobachtete Abweichungen wären auf Ungleichmäßigkeiten in der Materieverteilung zurückzuführen.

„Einstein soll gesagt haben, dass wir Probleme nicht mit demselben Denken lösen können, das zu den Problemen geführt hat“, schreibt Banik in seinem Gastbeitrag und fährt fort: „Selbst wenn die erforderlichen Änderungen nicht drastisch ausfallen, könnten wir Zeugen des ersten zuverlässigen Beweises seit mehr als einem Jahrhundert werden, dass wir unsere Theorie der Schwerkraft ändern müssen.“ (tab)